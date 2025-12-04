Нижегородец украл 2,2 млн рублей со счета сестры

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя поселка Ильино, обвиняемого в крупной краже денег со счета своей родственницы. Материалы переданы в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по региону.
По версии следствия, в мае 2025 года мужчина пришел в гости к своей сестре. Когда женщина уснула, он взял ее телефон, на котором было установлено банковское приложение. Пароль от него он знал заранее.
Используя доступ к приложению, мужчина перевел 2,2 млн рублей с ее счета на свои банковские счета, открытые в двух разных организациях. После этого он вложил украденные деньги в брокерскую компанию, рассчитывая заработать на инвестициях.
Полицейские в короткий срок установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая его причастность к преступлению.
Чтобы частично компенсировать ущерб, на имущество обвиняемого наложили арест.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, находится под подпиской о явке.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что более 71 млн рублей выманили мошенники у нижегородцев за неделю.
