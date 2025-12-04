Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
04 декабря 2025 13:57Олега Лавричева приговорили к 6 годам колонии
04 декабря 2025 12:24Нижегородец украл 2,2 млн рублей со счета сестры
04 декабря 2025 09:56"Газель" влетела в мотоблок в Большеболдинском районе: погибли два человека
04 декабря 2025 07:35Украинский беспилотник сбили в Нижегородской области
03 декабря 2025 19:45Гострудинспекцию заинтересовало жуткое ДТП на М-12 в Арзамасском округе
03 декабря 2025 18:12Нижегородскому вице-мэру Егорову продлили срок задержания на 72 часа
03 декабря 2025 16:42Опубликовано видео задержания нижегородского вице-мэра Егорова
03 декабря 2025 15:25Пьяного водителя задержали после погони около Арзамаса — видео
03 декабря 2025 14:55Минздрав: четверо пострадавших в ДТП под Арзамасом остаются в больнице
03 декабря 2025 14:38СК раскрыл подробности дела первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова
Происшествия

Олега Лавричева приговорили к 6 годам колонии

04 декабря 2025 13:57 Происшествия
Олега Лавричева приговорили к 6 годам колонии

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Арзамасский горсуд вынес приговор бывшему спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву 4 декабря, передает НИА "Нижний Новгород". 

Олег Лавричев признан виновным в мошенничестве и растрате. Он получил 6 лет колонии общего режима.

Также суд назначил ему штраф в размере 1,8 млн рублей.

Бывший начальник юридического отдела АПЗ Светлана Смирнова также признана виновной. Она получила 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, Лавричева задержали весной 2024 года в ДНР, куда он вез гумпомощь для бойцов СВО. Затем доставили в Нижний Новгород и сразу избрали меру пресечения — заключение под стражу. Хотя адвокаты просили отправить подзащитного под домашний арест. Депутатские полномочия пришлось сложить. 

Сначала экс-депутату предъявили обвинение в растрате 22,4 млн рублей. По версии следствия, когда Лавричев был гендиректором Арзамасского приборостроительного завода, он приобрел на деньги предприятия маммограф Planmed. Аппарат должны были передать горбольнице №1 через благотворительный фонд "БлагоДарите". Но впоследствии оттуда он перешел в частную клинику "Благодарение" жены Лавричева. 

Спустя некоторое время вскрылся новый преступный эпизод — Лавричева обвинили в мошенничестве. В 2015 году он распорядился по заниженной стоимости продать непрофильные активы АПЗ земельные участки площадью свыше 40 га со старыми постройками, гаражом и квартирами) аффилированной компании. Тем самым, полагает следствие, заводу был причинен ущерб на 40 млн рублей. Пособницей Лавричева в этом деле была теперь уже бывший начальник юридической службы АПЗ Светлана Смирнова. 

На предыдущих судебных заседаниях гособвинитель попросил дать Лавричеву 12 лет колонии общего режима и назначить штраф в 1,4 млн рублей, а также запретить занимать руководящие посты в организациях. При этом защита Лавричева просила суд признать его невиновным. 

На заседании 4 декабря Лавричеву было предоставлено последнее слово, где экс-председатель думы Нижнего Новгорода заявил, что стремился "помогать, быть полезным и улучшать условия жизни соотечественников".

Мошенничество Олег Лавричев Растрата
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
