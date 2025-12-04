Олега Лавричева приговорили к 6 годам колонии Происшествия

Арзамасский горсуд вынес приговор бывшему спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву 4 декабря, передает НИА "Нижний Новгород".

Олег Лавричев признан виновным в мошенничестве и растрате. Он получил 6 лет колонии общего режима.

Также суд назначил ему штраф в размере 1,8 млн рублей.

Бывший начальник юридического отдела АПЗ Светлана Смирнова также признана виновной. Она получила 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, Лавричева задержали весной 2024 года в ДНР, куда он вез гумпомощь для бойцов СВО. Затем доставили в Нижний Новгород и сразу избрали меру пресечения — заключение под стражу. Хотя адвокаты просили отправить подзащитного под домашний арест. Депутатские полномочия пришлось сложить.

Сначала экс-депутату предъявили обвинение в растрате 22,4 млн рублей. По версии следствия, когда Лавричев был гендиректором Арзамасского приборостроительного завода, он приобрел на деньги предприятия маммограф Planmed. Аппарат должны были передать горбольнице №1 через благотворительный фонд "БлагоДарите". Но впоследствии оттуда он перешел в частную клинику "Благодарение" жены Лавричева.

Спустя некоторое время вскрылся новый преступный эпизод — Лавричева обвинили в мошенничестве. В 2015 году он распорядился по заниженной стоимости продать непрофильные активы АПЗ земельные участки площадью свыше 40 га со старыми постройками, гаражом и квартирами) аффилированной компании. Тем самым, полагает следствие, заводу был причинен ущерб на 40 млн рублей. Пособницей Лавричева в этом деле была теперь уже бывший начальник юридической службы АПЗ Светлана Смирнова.

На предыдущих судебных заседаниях гособвинитель попросил дать Лавричеву 12 лет колонии общего режима и назначить штраф в 1,4 млн рублей, а также запретить занимать руководящие посты в организациях. При этом защита Лавричева просила суд признать его невиновным.

На заседании 4 декабря Лавричеву было предоставлено последнее слово, где экс-председатель думы Нижнего Новгорода заявил, что стремился "помогать, быть полезным и улучшать условия жизни соотечественников".