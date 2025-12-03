Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Стоимость ОСАГО может вырасти в Нижегородской области

С 9 декабря 2025 года в России вступят в силу обновленные правила расчёта стоимости полисов ОСАГО. Об этом сообщили в Банке России.

Согласно разъяснениям Центробанка, для всех категорий транспортных средств, за исключением мотоциклов, границы тарифного диапазона будут увеличены на 15% в обе стороны. Для мотоциклов предусмотрено ещё более значительное расширение — на 40%.

Как отмечают в регуляторе, цель изменений — предоставить страховым компаниям больше возможностей для точной оценки рисков конкретных водителей. Это позволит формировать стоимость полисов более справедливо и индивидуально.

В Центробанке подчеркнули, что за последние три года базовые тарифы для частных автовладельцев не пересматривались, несмотря на то что средний размер страховой выплаты по ОСАГО за этот период вырос примерно в полтора раза.

По данным ведомства, за девять месяцев 2025 года средняя цена полиса снизилась на 4%, несмотря на рост страховых выплат. Это стало одной из причин, по которой регулятор решил скорректировать тарифный коридор.

В Нижегородской области, в связи с данными изменениями, возможна корректировка территориального коэффициента (КТ), который также влияет на цену страховки. Это означает, что стоимость полисов в регионе может как вырасти, так и снизиться — водителям с хорошей историей могут дать скидку, а тем, кто часто попадает в ДТП, напротив, повысить стоимость ОСАГО.

Напомним, что в январе 2025 года в Нижегородской области снизился территориальный коэффицент ОСАГО.

