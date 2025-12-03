Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Екатерина Лебедева: "От качественного образования зависит развитие и суверенитет страны"

03 декабря 2025 11:30 Общество
Екатерина Лебедева: От качественного образования зависит развитие и суверенитет страны

Система высшего образования в стране готовится к масштабной трансформации. Как рассказала директор Нижегородского института управления Екатерина Лебедева, уже с 2026–2027 учебного года вузы перейдут на обновлённую модель подготовки специалистов.

Ключевым изменением станет переход к дифференцированным срокам обучения. Новая система будет включать три уровня: базовое, специализированное (магистратура, ординатура) и профессиональное высшее образование (аспирантура). Продолжительность учебы будет определяться спецификой конкретной профессии.

По словам Екатерины Лебедевой, для таких направлений, как инженерия, педагогика и медицина, установят пятилетний срок обучения. Четырехлетние программы предусмотрены, например, для сферы туризма и гостиничного сервиса. А по наиболее сложным и наукоемким специальностям обучение продлится до шести лет.

«Сроки будут определяться исходя из того, сколько времени требуется для качественной подготовки по конкретной специальности. Это позволит сбалансировать потребности рынка труда, образовательные стандарты и интересы студентов, которые получат более гибкие возможности для построения своей карьеры», — подчеркнула Лебедева.

Кроме того, в рамках реформы в российских вузах появится единое социально-гуманитарное «ядро» — обязательный блок дисциплин, формирующий общее мировоззрение студентов.

В это «ядро» войдут такие предметы, как «История России», «Основы российской государственности» и «Философия». Курсы будут читаться на первых двух курсах вне зависимости от направления подготовки. Материалы для преподавания и оценки знаний будут унифицированы.

«Каждый студент, независимо от специальности, должен иметь прочную гуманитарную базу. Это важнейший элемент формирования личности и гражданской ответственности», — пояснила директор института.

По её словам, в Президентской академии в Москве подобное «ядро» уже внедрено, а с 2026 года к этой практике присоединятся и региональные филиалы.

«Мы стремимся дать студентам глубокие и системные знания, которые станут основой их профессионального и личностного роста. Качество образования — это основа суверенитета и устойчивого развития страны», — отметила Екатерина Лебедева.

Екатерина Лебедева Образование
