Общество

Нижегородский центр борьбы со СПИД признан лучшим в России

03 декабря 2025 19:19 Общество
Нижегородский центр борьбы со СПИД признан лучшим в России

Фото: нижегородский СПИД-центр

Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями стал победителем в главной номинации Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди профильных медицинских учреждений.

Как сообщили в региональном минздраве, конкурс проводился министерством здравоохранения РФ с целью выявить наиболее эффективные практики в сфере профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Торжественная церемония награждения состоялась 3 декабря в рамках XI Всероссийского форума специалистов, работающих в области ВИЧ-профилактики и терапии. Главному врачу учреждения Соломону Апояну вручили почётную награду из рук Инны Куликовой — директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России.

По словам Соломона Апояна, полученное признание — результат работы не только команды центра, но и поддержки со стороны федерального и регионального Минздрава. Он выразил благодарность главному внештатному специалисту Минздрава РФ по ВИЧ-инфекции Алексею Мазусу и главному специалисту по ВИЧ в ПФО Рафаэлю Яппарову за содействие в реализации решений, направленных на повышение доступности и технологичности ВИЧ-диагностики в Нижегородской области.

В министерстве здравоохранения региона подчеркнули, что за последние пять лет уровень заболеваемости ВИЧ в Нижегородской области снизился в полтора раза. Одновременно с этим охват населения тестированием на ВИЧ увеличился в два раза. Регион входит в число субъектов РФ с наилучшей динамикой сокращения количества новых случаев инфицирования.

Центр также стал первым учреждением в стране, внедрившим беспилотную доставку медикаментов и пробирок с биоматериалами. Кроме того, в 2025 году здесь начала работу роботизированная лаборатория-конвейер, не имеющая аналогов в России. Автоматизация рутинных процессов позволила сократить время проведения анализа на ВИЧ до 50 минут.

Региональный минздрав сообщил, что в ближайшее время на базе учреждения планируется запуск первой в стране роботизированной аптеки, предназначенной для автоматической выдачи препаратов пациентам с ВИЧ. Проект реализуется совместно с "Нижегородской областной фармацией".

Теги:
Минздрав Соломон Апоян СПИД
