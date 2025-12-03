Минздрав: четверо пострадавших в ДТП под Арзамасом остаются в больнице Происшествия

Четверо пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом продолжают лечение в стационаре, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минздраве.

По официальным данным, скорая помощь доставила в больницу 12 человек. На утро 3 декабря восьмерых отпустили долечиваться амбулаторно, остальные находятся под наблюдением врачей.

Отмечается, что все пациенты в стабильном состоянии. Им оказывается необходимая помощь.

Напомним, что по факту ДТП возбуждено два уголовных дела.