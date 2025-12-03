Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 декабря 2025 15:25Пьяного водителя задержали после погони около Арзамаса — видео
03 декабря 2025 14:55Минздрав: четверо пострадавших в ДТП под Арзамасом остаются в больнице
03 декабря 2025 14:38СК раскрыл подробности дела первого заммэра Нижнего Новгорода Егорова
03 декабря 2025 13:58Полмиллиона рублей взыскали с нижегородского ТСЖ за падение глыбы льда на авто
03 декабря 2025 13:11Арестованного экс-главу "Теплоэнерго" Илью Халтурина допросили в суде
03 декабря 2025 11:26Еще одно уголовное дело завели после ДТП с автобусами под Арзамасом
03 декабря 2025 10:40Уголовное дело возбудили после массового ДТП на М-12 под Арзамасом
03 декабря 2025 09:00Оборот наркотиков вырос на 24,4% в Нижегородской области
03 декабря 2025 07:24Появились новые данные о пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом
03 декабря 2025 07:00Мошенники выманили у нижегородцев более 71 млн рублей за неделю
Происшествия

Минздрав: четверо пострадавших в ДТП под Арзамасом остаются в больнице

03 декабря 2025 14:55 Происшествия
Минздрав: четверо пострадавших в ДТП под Арзамасом остаются в больнице

Четверо пострадавших в ДТП на М-12 под Арзамасом продолжают лечение в стационаре, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минздраве.

По официальным данным, скорая помощь доставила в больницу 12 человек. На утро 3 декабря восьмерых отпустили долечиваться амбулаторно, остальные находятся под наблюдением врачей. 

Отмечается, что все пациенты в стабильном состоянии. Им оказывается необходимая помощь. 

Напомним, что по факту ДТП возбуждено два уголовных дела. 

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП М-12 Минздрав
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных