Общество

Еще одну модульную казарму для военных построили в Нижегородской области

03 декабря 2025 15:56 Общество
казарма

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 3 декабря, замгубернатора Нижегородской области Александр Павлов принял участие в церемонии открытия новой модульной казармы, возведенной на территории Нижегородского высшего военно-инженерного командного училища. Это уже третье подобное сооружение, финансирование которого обеспечило региональное правительство: первую казарму ввели в эксплуатацию в 2024 году, вторую — весной 2025-го.

Павлов напомнил, что с начала проведения СВО регион последовательно оказывает поддержку воинским частям и соединениям, включая как подразделения, работающие на передовой, так и части, расположенные в пунктах постоянной дислокации. Новое здание создаст военнослужащим более комфортные бытовые условия и предоставит все необходимое для поддержания должного уровня боеготовности.

Чиновник выразил уверенность, что совместная работа способствует приближению Победы, которая, как отметил заместитель губернатора, "обязательно будет за нами".

Модульное административно-бытовое сооружение рассчитано на размещение 120 человек и оснащено всем необходимым для проживания и учебно-служебной деятельности курсантов. В здании предусмотрены спальные помещения, оружейная комната, санитарно-гигиенический блок, комната бытового обслуживания, а также место для сушки обмундирования и обуви.

Объект полностью обеспечен инженерными коммуникациями: электричеством, системой вентиляции, водоснабжением, канализацией и отоплением. Строительство казармы заняло всего шесть с половиной месяцев.

Кроме того, на территории региона продолжается реализация программы развития военных комиссариатов, осуществляемая в рамках соглашения между правительством Нижегородской области и Министерством обороны РФ. В целях повышения уровня безопасности военкоматы в муниципалитетах оснащаются системами экстренного вызова групп быстрого реагирования, а также видеокамерами правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город". Параллельно проводится текущий ремонт помещений, в которых расположены военные комиссариаты.

Напомним, что 1 сентября 2025 года военно-инженерное училище возобновило работу после более чем 10-летней паузы. 

Теги:
Военные Минобороны
