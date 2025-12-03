Нижегородские предприниматели приглашаются на вебинар "Час с торговым представителем РФ в ОАЭ" Экономика

Фото: Торговое представительство Российской Федерации в ОАЭ

Нижегородские предприниматели приглашаются на вебинар (18+) с торговым представителем РФ в ОАЭ Андреем Терехиным. Мероприятие проводит региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ).

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, регион уже поставляет в Объединенные Арабские Эмираты средства наземного транспорта, мыло и свечи, черные металлы, готовые продукты из мяса и рыбы, химическую продукцию, медицинское и фотооборудование и др.

«Сегодня нижегородские компании активно сотрудничают с бизнесом ОАЭ. Объём экспорта в эту страну с начала года увеличился в несколько раз. Чтобы предприятия могли эффективно работать на международном рынке, мы создаём для них инструменты поддержки. Среди них - обучающие программы, льготное участие в бизнес-миссиях и выставках, встречи с торговыми представителями стран. В ходе вебинара с Андреем Терехиным участники узнают о деловой культуре ОАЭ, особенностях взаимодействия с партнёрами и получат практические рекомендации для выстраивания эффективного сотрудничества», — подчеркнул Максим Черкасов.

В 2025 году состоялось 5 вебинаров с торговыми представителями РФ в республиках Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Перу и Иран.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».