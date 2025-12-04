Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Каток на Стрелке решили не открывать из-за погоды

04 декабря 2025 16:12
Каток на Стрелке решили не открывать из-за погоды

Фото: Александр Воложанин

Зимняя площадка "Спорт Порт", расположенная рядом со стадионом "Совкомбанк Арена" на Стрелке в Нижнем Новгороде, этой зимой снова останется закрытой. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В министерстве спорта Нижегородской области пояснили, что от организации катка отказались из-за погодных условий. Таким образом, "Спорт Порт" второй год подряд не примет посетителей в зимний сезон.

В последний раз каток на этой площадке функционировал зимой 2023 года. Тогда нижегородцы могли покататься на коньках в организованной зоне отдыха. Однако, в декабре 2024 года представители площадки заявили, что не планируют возобновлять её работу.

Напомним, что сезон катания на коньках в Нижнем Новгороде официально стартовал с 1 декабря.

Уже открылись катки в парке "Швейцария" и парке имени 1 мая.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
зима Каток
