Владимир Путин исполнит мечты трех детей в рамках Ёлки желаний

Фото: пресс-служба Росмолодежи

На форуме #МЫВМЕСТЕ президент России Владимир Путин по традиции принял участие в акции "Ёлка желаний" (0+). В Национальном центре "Россия" глава государства снял с праздничной ёлки три открытки, на которых дети, оказавшиеся в непростых жизненных обстоятельствах, написали свои новогодние мечты.

Проект "Ёлка желаний", который реализуется Движением Первых совместно с Росмолодежью, помогает исполнить заветные просьбы ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из семей участников специальной военной операции, а также детей, живущих в приграничных регионах и пострадавших от обстрелов.

Первым из детей, чьё желание досталось Владимиру Путину, стал пятилетний Тимур Рясной из Ханты-Мансийска. Он давно мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Девятилетняя москвичка Варвара Смахтина хотела бы встретиться с космонавтом из отряда "Роскосмоса". А семилетний Игорь Степаненко из Московской области загадал посетить Музей мирового океана в Калининграде.

Участие президента в "Ёлке желаний" стало неотъемлемой частью акции: каждый год он исполняет несколько детских просьб, подчеркивая личным примером, что проявление внимания и добрых поступков доступно каждому. Он неизменно отмечает, насколько важно, чтобы дети встречали Новый год с ощущением поддержки, тепла и маленького чуда, ведь именно такие ценности необходимо передавать новым поколениям.

С 2018 года акция помогает ребятам по всей стране почувствовать волшебство наступающих праздников, а участие главы государства напоминает, что любой человек способен подарить детям радость и исполнить чью-то мечту. За семь лет Путин стал автором 21 исполненного новогоднего желания.

В прошлом году он также исполнил три детские мечты: десятилетняя Маргарита Руцинская из Белгородской области смогла попробовать себя в роли пилота на авиационном тренажёре; двенадцатилетняя Таисия Леонова из Подмосковья посетила мастер-класс артистов балета и репетицию Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева; пятнадцатилетняя Арина Порхал из ДНР впервые побывала в Санкт-Петербурге, увидела главные достопримечательности и посетила балет "Щелкунчик" в Мариинском театре.

Во время Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Национальный центр "Россия" украсили три тематические ёлки. Здесь же начала работу специальная площадка акции "Ёлка желаний", где каждый посетитель может стать исполнителем детской мечты и подарить ребёнку праздник.

Стать участником акции от имени ребёнка можно до 20 декабря на официальном сайте елкажеланий.рф, ознакомившись с правилами. Присоединиться к проекту в роли того, кто исполняет желание, можно будет с 4 декабря — также на сайте акции.
 

