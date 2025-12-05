Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Движение по мосту через Кудьму на М‑7 ограничат до 19 декабря

05 декабря 2025 08:37 Общество
Движение по мосту через Кудьму на М‑7 ограничат до 19 декабря

Фото: ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород"

На участке федеральной трассы М-7 в районе деревни Ветчак Кстовского района временно изменят схему движения из-за плановых работ на мосту через реку Кудьму. Об этом сообщается на сайте ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород". 

С 10 по 19 декабря проезд по 447 км трассы будет ограничен. В этот период специалисты проведут обследование состояния мостового сооружения и выполнят необходимый ремонт в рамках гарантийного обслуживания.

Во время работ движение будет организовано в реверсивном режиме с регулировкой с помощью светофоров. Управление сигналами подстроят под текущую дорожную ситуацию, чтобы минимизировать задержки.

Максимальная скорость на участке будет снижена до 40 км/ч. При этом транспорт экстренных служб будет иметь преимущество при проезде.

Сотрудники дорожной службы проверят деформационные швы и другие конструктивные элементы. В ведомстве подчеркивают, что такие технические осмотры проводят регулярно — два-три раза в год — из-за высокой транспортной нагрузки на объект.

Ранее сообщалось, что объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе. 

Ранее сообщалось, что объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе.

М-7 Мост Упрдор Москва - Нижний Новгород
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных