Движение по мосту через Кудьму на М‑7 ограничат до 19 декабря

На участке федеральной трассы М-7 в районе деревни Ветчак Кстовского района временно изменят схему движения из-за плановых работ на мосту через реку Кудьму. Об этом сообщается на сайте ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".
С 10 по 19 декабря проезд по 447 км трассы будет ограничен. В этот период специалисты проведут обследование состояния мостового сооружения и выполнят необходимый ремонт в рамках гарантийного обслуживания.
Во время работ движение будет организовано в реверсивном режиме с регулировкой с помощью светофоров. Управление сигналами подстроят под текущую дорожную ситуацию, чтобы минимизировать задержки.
Максимальная скорость на участке будет снижена до 40 км/ч. При этом транспорт экстренных служб будет иметь преимущество при проезде.
Сотрудники дорожной службы проверят деформационные швы и другие конструктивные элементы. В ведомстве подчеркивают, что такие технические осмотры проводят регулярно — два-три раза в год — из-за высокой транспортной нагрузки на объект.
Ранее сообщалось, что объявлен новый конкурс на расширение Р-158 в Дальнеконстантиновском округе.
