Движение по мосту через Кудьму на М‑7 ограничат до 19 декабря

Фото: ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород"

На участке федеральной трассы М-7 в районе деревни Ветчак Кстовского района временно изменят схему движения из-за плановых работ на мосту через реку Кудьму. Об этом сообщается на сайте ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

С 10 по 19 декабря проезд по 447 км трассы будет ограничен. В этот период специалисты проведут обследование состояния мостового сооружения и выполнят необходимый ремонт в рамках гарантийного обслуживания.

Во время работ движение будет организовано в реверсивном режиме с регулировкой с помощью светофоров. Управление сигналами подстроят под текущую дорожную ситуацию, чтобы минимизировать задержки.

Максимальная скорость на участке будет снижена до 40 км/ч. При этом транспорт экстренных служб будет иметь преимущество при проезде.

Сотрудники дорожной службы проверят деформационные швы и другие конструктивные элементы. В ведомстве подчеркивают, что такие технические осмотры проводят регулярно — два-три раза в год — из-за высокой транспортной нагрузки на объект.

