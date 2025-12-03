Почти 39 тысяч пациентов приняли в "Поездах здоровья" в январе-ноябре 2025 года Общество

Фото: Никита Духник

Почти 39 тысяч пациентов приняли в «Поездах здоровья» в январе-ноябре текущего года. Итоги работы мобильно-диагностических комплексов за 11 месяцев подвели в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Как сообщили в ведомстве, за прошедшее время специалисты «Поездов здоровья» провели более 66,7 тысячи консультаций. Кроме того, нижегородцам выполнили почти 140,4 тысячи исследований, в том числе около 16 тысяч флюорографий и 16 тысяч электрокардиографий, почти 5,6 тысячи ультразвуковых исследований, более 10,5 тысячи маммографий, а также примерно 83,5 тысячи лабораторных исследований.

Работа медиков позволила впервые выявить 7,8 тысячи случаев различных заболеваний, в том числе 109 случаев онкологии. По результатам обследований почти 27,5 тысячи пациентов направлены на дообследование, еще около 1,2 тысячи человек – на госпитализацию.

График работы «Поездов здоровья» в декабре опубликован на сайте министерства здравоохранения.

С 1 по 5 декабря мобильно-диагностические комплексы принимают жителей Ардатовского, Балахнинского, Большеболдинского, Перевозского и Тоншаевского округов.

На следующей неделе – в период с 8 по 11 декабря – «Поезда здоровья» сделают остановки в Вадском, Володарском, Гагинском, Сосновском и Тонкинском округах.

На неделе с 15 декабря по 19 декабря мобильно-диагностические комплексы будут работать в г.о.г. Арзамас, г.о.г. Дзержинск, а также в Вачском, Пильнинском и Шарангском округах.

Рабочий год завершится для медиков поездками в Большемурашкинский, Борский, Дальнеконстантиновский, Павловский и Семеновский округа. Здесь «Поезда здоровья» будут находиться с 22 по 25 декабря.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».