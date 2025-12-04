Украинский беспилотник сбили в Нижегородской области

Минобороны России сообщило о масштабной атаке украинских беспилотников, зафиксированной в ночь на 4 декабря. По данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 76 беспилотных летательных аппаратов, направленных на территорию страны.
Одной из целей атаки стала Нижегородская область, где был сбит один дрон.
Наибольшая активность со стороны беспилотников наблюдалась в Крыму. Там системы ПВО нейтрализовали 21 аппарат.
Также атаки были зафиксированы в других регионах юга России. В Ростовской области российские военные уничтожили 16 дронов, а в Ставропольском крае — 14.
Ранее сообщалось, что атака семи вражеских БПЛА была отражена в Нижегородской области.
