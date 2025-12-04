Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Мобильный интернет ускорили в Арзамасе

04 декабря 2025 11:08 Общество
В Арзамасе, в районе торгово-развлекательного центра "Омега", значительно выросла скорость мобильного интернета. Компания МТС модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру, установив новое оборудование стандарта 4G.

Инженеры внедрили дополнительную базовую станцию LTE, оснащённую современными антеннами и интеллектуальными алгоритмами управления трафиком. Это позволило повысить качество связи в самом торговом комплексе, в музее пожарной охраны, а также в прилегающем жилом массиве.

По оценке специалистов, благодаря новым техническим решениям скорость мобильного интернета в районе ТЦ увеличилась примерно на 30%. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда поток посетителей в торговые центры традиционно возрастает.

Как отмечают в МТС, современные строительные материалы — металлические конструкции, специальные стеклопакеты и плотные стены — часто мешают прохождению радиосигналов. Установка дополнительной базовой станции позволила устранить эти преграды и обеспечить стабильную и быструю связь внутри и вокруг комплекса.

Посетители и сотрудники магазинов, кафе, кинотеатра и других заведений торгового центра уже успели оценить улучшения. Жители близлежащих кварталов также отметили рост качества мобильного интернета.

Таким образом, арзамассцы могут без перебоев пользоваться мобильным банком, быстро вызывать такси и мгновенно искать информацию о товарах и услугах. Развитие высокоскоростной 4G-сети в Арзамасе и окрестностях продолжится, приоритет будет отдаваться местам массового посещения.

Теги:
Арзамас Интернет
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных