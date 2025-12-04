Проект ОМК "Мой путь" реализуют в Выксе Общество

Фото: ОМК, Юлия Шмелева

Проект "Мой путь" (14+) благотворительного фонда "ОМК-Участие" получил финансовую поддержку от Сбербанка в рамках программы "Вклад в будущее". Инициатива направлена на помощь молодым людям с инвалидностью в освоении бытовых и профессиональных навыков, необходимых для независимой жизни.

Программа реализуется в малых городах — Выксе (Нижегородская область) и Чусовом (Пермский край). В ее основе — комплексная поддержка участников от обучения до трудоустройства и социализации. К реализации проекта подключены две некоммерческие организации, действующие при поддержке фонда "ОМК-Участие" и Объединенной металлургической компании (ОМК): центр "Созвездие" в Выксе и центр "Цветное детство" в Чусовом.

Участниками программы станут не менее 40 молодых людей с инвалидностью в возрасте от 14 до 35 лет. Все они ранее не имели опыта работы и самостоятельного проживания. В рамках проекта они пройдут обучение по направлениям "дом – труд – досуг", а также построят индивидуальные маршруты жизнеустройства.

Для развития трудовых навыков будут открыты 12 учебно-производственных площадок. После обучения участники получат возможность официального трудоустройства на производственные предприятия. Кроме того, предусмотрено проживание в тренировочных квартирах под присмотром менторов, а также участие в театральных и творческих студиях.

По словам генерального директора фонда "ОМК-Участие" Юлии Мишиной, реализация проекта позволит не только продолжить системную работу по нормализации жизни людей с инвалидностью, но и создать устойчивую инфраструктуру: учебные квартиры, мастерские и команду специалистов. Она подчеркнула, что опыт, накопленный в Выксе, будет полезен для развития аналогичных программ в Чусовом и других городах.

Заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Сергей Алимов отметил, что программа "Одним сердцем", в рамках которой реализуется "Мой путь", способствует устойчивому развитию регионов, поддерживает образование, культуру и социальные инициативы.

Проект также включает запуск мастерских, продукция которых будет реализовываться через интернет-платформы. Уже открыт магазин "Инклюзивные мастерские "Созвездие"" на Яндекс Маркете. Это направление позволит частично обеспечивать финансовую устойчивость программы за счет продаж, применения закона об альтернативном квотировании и поддержки социальных служб.