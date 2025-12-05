Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Озёрки Пильнинского округа Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В с. Озёрки Пильнинского муниципального округа открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его строительство и оснащение современным оборудованием стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области, новый ФАП построен взамен старого приспособленного помещения, которое располагалось в здании почты и в 2023 году было признано аварийным. Теперь около 200 местных жителей, включая почти 30 детей, будут получать первичную медицинскую помощь в комфортных и соответствующих актуальным стандартам условиях.

Здание ФАПа оснащено всем необходимым для работы медиков: кабинетом приема, процедурным кабинетом, помещениями для персонала и хранения медикаментов. Для удобства маломобильных граждан и посетителей с колясками на входе оборудован пандус.

Фельдшерско-акушерский пункт получил современное диагностическое оборудование, включая аппарат ЭКГ, портативные анализаторы, дефибриллятор, тонометр для измерения внутриглазного давления и многое другое.

«Открытие новых ФАПов в отдаленных населенных пунктах – важный шаг к повышению доступности и улучшению качества медицинской помощи для сельских жителей. Современная инфраструктура и оснащение позволяют не только оперативно оказывать помощь, но и активно заниматься профилактикой заболеваний. Это полностью соответствует целям нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», – отметила главный врач Пильнинской ЦРБ Любовь Блинова.

По словам фельдшера Светланы Бурбукиной, в ФАПе есть все необходимое для связи с центральной районной больницей, в том числе компьютер, подключенный к Единой медицинской информационной системе.

«Благодаря подключению к Единой цифровой платформе пациентам не нужно преодолевать расстояние до райцентра за результатами анализов или заключениями. Всё происходит здесь, на месте. Данные с нашего оборудования оперативно передаются специалистам в районную больницу, что позволяет быстрее поставить диагноз и начать лечение», – пояснила медик.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.