Производство аквакультуры выросло до 353 тонн в Нижегородской области

Производство аквакультуры выросло до 353 тонн в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года рыбоводные предприятия Нижегородской области выпустили 353 тонны продукции товарной аквакультуры. Из них 164 тонны составил рыбопосадочный материал, а 189 тонн пришлись на товарную рыбу. Об этом ИА "НТА-Приволжье" сообщили в региональном минлесхозе. 

По информации ведомства, промышленным выловом водных биоресурсов в области занимаются 18 пользователей, работающих на 28 рыболовных участках.

Так, на Горьковском водохранилище действуют 11 пользователей, закрепленных за 16 участками. На Чебоксарском водохранилище работают четыре пользователя на семи участках. На реке Оке задействованы четыре пользователя, которым предоставлено пять участков.

В министерстве отметили, что регион не планирует вводить новый правовой механизм долгосрочного пользования рыболовными участками без торгов, поскольку этот порядок уже определён федеральным законом № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

При этом с 1 сентября текущего года в Закон о рыболовстве вступили в силу изменения. Согласно им юрлица и индивидуальные предприниматели, имеющие действующий на 1 сентября 2025 года договор пользования рыболовным участком, могут оформить новый договор на основании поданного в уполномоченный орган заявления. Срок подачи таких заявлений - до 1 апреля 2026 года.

Ранее нижегородским рыбакам напомнили о запрете ловли рыбы в зимовальных ямах. 

