Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 15:50Нижегородский минград одобрил облик новой высотки на улице Правды
05 декабря 2025 15:44Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Озёрки Пильнинского округа
05 декабря 2025 15:17Нижегородские предприятия могут наказать на 136 млн рублей за ущерб экологии
05 декабря 2025 14:59Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году
05 декабря 2025 14:41Жильцы дома на улице Родионова переплатили 2,5 млн рублей за отопление
05 декабря 2025 14:38Приют для собак в Городце обойдется в 20 млн рублей
05 декабря 2025 14:16Акция "Ночь ПРОздоровье" пройдет в нижегородской поликлинике №4
05 декабря 2025 14:15До встречи на льду: Т2 обеспечила связью главные катки Нижнего Новгорода 
05 декабря 2025 13:19Приставы оштрафовали банк за навязчивые звонки нижегородцу
05 декабря 2025 13:00Новый памятник хотят установить на Покровке в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские предприятия могут наказать на 136 млн рублей за ущерб экологии

05 декабря 2025 15:17 Общество
Нижегородские предприятия могут наказать на 136 млн рублей за ущерб экологии

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Предприятия Нижнего Новгорода за десять месяцев текущего года причинили ущерб окружающей среде на сумму 450 миллионов рублей. Такие данные были получены по итогам проверок, проведённых АО "Объединённый коммунальный оператор" (ОКО). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из общего объёма начислений 136 миллионов рублей составляют штрафы за сброс сточных вод, содержание которых превышает установленные нормативы. Остальные 313 миллионов рублей связаны с негативным воздействием на централизованную систему водоотведения.

В рамках экологического контроля специалисты ОКО обследовали 239 крупных предприятий, каждое из которых ежедневно сбрасывает в канализацию более 30 кубометров сточных вод. Особое внимание уделяется 29 абонентам, объёмы стоков которых превышают 200 кубометров в сутки — они находятся под усиленным наблюдением.

За десять месяцев было проведено 864 контрольных обследования промышленных объектов и территорий промышленных зон. Это в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. На крупных предприятиях регулярно производится отбор проб сточной жидкости — не реже одного раза в месяц.

Также за ситуацией следят представители Российского экологического движения. По словам исполнительного директора организации Элмурода Расулмухамедова, особую тревогу вызывает деятельность небольших предприятий, которые часто игнорируют природоохранные нормы.

"Вокруг крупных объектов, где контроль уже налажен, появляются мелкие компании, полностью пренебрегающие экологическими требованиями. Мы стараемся выявлять такие случаи и добиваться соблюдения правил. Рассчитываем, что крупный бизнес подключится к решению этой проблемы — ведь именно его стоки зачастую дополнительно загрязняются", — отметил он.

Специалисты предупреждают, что активные химические примеси в сточных водах могут вызывать выделение опасных газов по всей канализационной системе. Это способно нарушить работу биологических очистных процессов на Нижегородской станции аэрации. В долгосрочной перспективе такие нарушения создают угрозу загрязнения реки Волги.

Ранее сообщалось, что проект строительства автоматизированного пункта приема привозных стоков в Сормовском районе Нижнем Новгороде получил одобрение экспертизы. Еще один пункт приема стоков хотят построить в Канавине.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Штраф Экология
Поделиться:
Новости по теме
30 ноября 2025 16:25Высокие гости посетили Нижегородскую станцию аэрации: что они там увидели
28 ноября 2025 12:16Росприроднадзор нашел новые нарушения на Нижегородской станции аэрации
11 сентября 2025 19:19Почти 50 "черных ассенизаторов" оштрафовали в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных