Нижегородские предприятия могут наказать на 136 млн рублей за ущерб экологии Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Предприятия Нижнего Новгорода за десять месяцев текущего года причинили ущерб окружающей среде на сумму 450 миллионов рублей. Такие данные были получены по итогам проверок, проведённых АО "Объединённый коммунальный оператор" (ОКО). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из общего объёма начислений 136 миллионов рублей составляют штрафы за сброс сточных вод, содержание которых превышает установленные нормативы. Остальные 313 миллионов рублей связаны с негативным воздействием на централизованную систему водоотведения.

В рамках экологического контроля специалисты ОКО обследовали 239 крупных предприятий, каждое из которых ежедневно сбрасывает в канализацию более 30 кубометров сточных вод. Особое внимание уделяется 29 абонентам, объёмы стоков которых превышают 200 кубометров в сутки — они находятся под усиленным наблюдением.

За десять месяцев было проведено 864 контрольных обследования промышленных объектов и территорий промышленных зон. Это в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. На крупных предприятиях регулярно производится отбор проб сточной жидкости — не реже одного раза в месяц.

Также за ситуацией следят представители Российского экологического движения. По словам исполнительного директора организации Элмурода Расулмухамедова, особую тревогу вызывает деятельность небольших предприятий, которые часто игнорируют природоохранные нормы.

"Вокруг крупных объектов, где контроль уже налажен, появляются мелкие компании, полностью пренебрегающие экологическими требованиями. Мы стараемся выявлять такие случаи и добиваться соблюдения правил. Рассчитываем, что крупный бизнес подключится к решению этой проблемы — ведь именно его стоки зачастую дополнительно загрязняются", — отметил он.

Специалисты предупреждают, что активные химические примеси в сточных водах могут вызывать выделение опасных газов по всей канализационной системе. Это способно нарушить работу биологических очистных процессов на Нижегородской станции аэрации. В долгосрочной перспективе такие нарушения создают угрозу загрязнения реки Волги.

Ранее сообщалось, что проект строительства автоматизированного пункта приема привозных стоков в Сормовском районе Нижнем Новгороде получил одобрение экспертизы. Еще один пункт приема стоков хотят построить в Канавине.