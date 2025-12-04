Соучастница Олега Лавричева Светлана Смирнова признала вину в суде

Фото:
Бывшая начальница юридического отдела Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Светлана Смирнова, проходящая по делу экс-директора предприятия Олега Лавричева, заявила о полном признании своей вины. Ее слова из зала суда передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
"Полностью признаю вину в пособничестве совершении преступления. Я глубоко раскаиваюсь перед судом, родными и близкими. Раскаиваюсь перед собой, что так закончила и перечеркнула свою жизнь, некрасиво. Хочу попросить суд изыскать возможность не лишать меня свободы", — заявила Смирнова.
Ранее обвиняемая уже давала показания, в том числе против себя и Лавричева. Она также отметила, что, по её мнению, срок давности по взысканию ущерба по эпизоду с мошенничеством уже истёк.
По данным следствия, Смирнова принимала участие в противоправных действиях, организованных тогдашним генеральным директором АПЗ. По версии обвинения, именно в результате этих действий завод лишился объектов недвижимости.
Гособвинение запросило для Светланы Смирновой наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно.
Напомним, бывший руководитель АПЗ и экс-спикер нижегородской думы Олег Лавричев обвиняется в растрате, мошенничестве и легализации преступных доходов. Общий ущерб от его действий оценивается более чем в 60 млн рублей.
4 декабря ему вынесут приговор. Судебное заседание продолжится в 13:30.
Ранее сам Олег Лавричев выступил с последним словом.
