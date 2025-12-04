Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2025 13:07Проект ОМК "Мой путь" реализуют в Выксе
04 декабря 2025 12:45Соучастница Олега Лавричева Светлана Смирнова признала вину в суде
04 декабря 2025 12:30Роскомнадзор ограничил работу FaceTime на территории РФ
04 декабря 2025 12:05Онкологи ФМБА проведут бесплатный прием для нижегородцев
04 декабря 2025 11:42"Обвинением я представлен злым гением": последнее слово Олега Лавричева в суде
04 декабря 2025 11:08Мобильный интернет ускорили в Арзамасе
04 декабря 2025 11:03Нового перевозчика ищут для трех нижегородских автобусов за 258 млн рублей
04 декабря 2025 10:21Новогодние комплекты в Билайне: HONOR X9d с выгодой 7 тысяч рублей, бонусными рублями и пауэрбанком
04 декабря 2025 10:14Экс-спикера нижегородской думы Олега Лавричева доставили в суд для приговора
04 декабря 2025 09:005 млн рублей вложат в развитие нижегородского Простоквашина
Общество

Соучастница Олега Лавричева Светлана Смирнова признала вину в суде

04 декабря 2025 12:45 Общество
Соучастница Олега Лавричева Светлана Смирнова признала вину в суде

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Бывшая начальница юридического отдела Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Светлана Смирнова, проходящая по делу экс-директора предприятия Олега Лавричева, заявила о полном признании своей вины. Ее слова из зала суда передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Полностью признаю вину в пособничестве совершении преступления. Я глубоко раскаиваюсь перед судом, родными и близкими. Раскаиваюсь перед собой, что так закончила и перечеркнула свою жизнь, некрасиво. Хочу попросить суд изыскать возможность не лишать меня свободы", — заявила Смирнова.

Ранее обвиняемая уже давала показания, в том числе против себя и Лавричева. Она также отметила, что, по её мнению, срок давности по взысканию ущерба по эпизоду с мошенничеством уже истёк.

По данным следствия, Смирнова принимала участие в противоправных действиях, организованных тогдашним генеральным директором АПЗ. По версии обвинения, именно в результате этих действий завод лишился объектов недвижимости.

Гособвинение запросило для Светланы Смирновой наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно.

Напомним, бывший руководитель АПЗ и экс-спикер нижегородской думы Олег Лавричев обвиняется в растрате, мошенничестве и легализации преступных доходов. Общий ущерб от его действий оценивается более чем в 60 млн рублей.

4 декабря ему вынесут приговор. Судебное заседание продолжится в 13:30.

Ранее сам Олег Лавричев выступил с последним словом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Лавричев Суд Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных