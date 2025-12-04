Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Никита Шангин: "Индексация страховых пенсий стала практикой государства"

04 декабря 2025 14:28 Общество
Никита Шангин: Индексация страховых пенсий стала практикой государства

С 1 января 2026 года в России планируется повышение страховых пенсий на 7,6%. Эта мера коснётся как неработающих, так и работающих пенсионеров. В результате средний размер пенсии по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и достигнет 27,1 тысячи рублей.

По оценкам, индексация охватит около 38 миллионов человек. Это решение направлено на восстановление социальной справедливости, особенно в отношении работающих пенсионеров, которые ранее не получали индексацию.

С 1 апреля 2026 года также будет проведена индексация социальных пенсий. Её размер составит 6,8% — в соответствии с темпами роста прожиточного минимума. Повышение коснётся почти 4,4 миллиона получателей, включая граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение.

По мнению заведующего кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ Президентской академии Никиты Шангина, такая политика государства является не только социально справедливой, но и экономически обоснованной.

"Индексация страховых пенсий — это часть регулярной государственной практики, и она демонстрирует готовность выполнять социальные обязательства. Повышение пенсий выше уровня инфляции оправдано, поскольку цены на товары первой необходимости могут расти быстрее среднего показателя", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что возвращение индексации для работающих пенсионеров устраняет давнюю несправедливость. "Неработающие пенсионеры — безусловно, наиболее уязвимая категория, но игнорирование работающих граждан старшего возраста подрывало принципы равенства. Кроме того, это создавало напряжение на рынке труда, когда пожилые сотрудники не спешили освобождать рабочие места для молодых специалистов", — добавил Шангин.

По его словам, повышение пенсий оказывает положительное влияние на экономику страны. "Рост доходов пенсионеров поддерживает потребительский спрос, стимулирует экономическую активность и способствует созданию новых рабочих мест. Таким образом, заботясь о пенсионерах, государство одновременно поддерживает и работающих граждан", — заключил он.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Пенсионеры Социальная сфера
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
