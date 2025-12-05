Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Глеб Никитин изменил состав совета по взаимодействию с "Движением первых"

05 декабря 2025 10:50
Глеб Никитин изменил состав совета по взаимодействию с Движением первых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в состав координационного совета, который занимается взаимодействием с детско-молодёжным движением "Движение первых". Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Из совета исключили двух человек. Это глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, а также Владимир Радченко, ранее руководивший городским департаментом образования. Напомним, Радченко скончался в августе этого года.

Вместо них в состав совета вошли два новых участника. Это новый директор департамента образования Нижнего Новгорода Ирина Борякова и руководитель департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным центром помощи. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных