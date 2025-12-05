Нижегородцев ждет ночная диспансеризация

Фото:
В Нижнем Новгороде готовятся опробовать новый формат медицинского обслуживания — ночную диспансеризацию. Об этом сообщил представитель региональной сферы здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале.
По его словам, идея проводить профилактические осмотры в вечернее и ночное время становится всё более востребованной. В рамках программы можно будет сдать анализы и получить консультации специалистов.
Пока точные дата и место проведения первой ночной диспансеризации в регионе не раскрываются. К необычной инициативе планируется привлечь даже Нижегородскую государственную консерваторию имени Глинки.
В социальных сетях уже появились критические отзывы о ночном режиме работы поликлиник. Пользователи высказывают опасения, что медицинских работников заставят трудиться сверхурочно. Однако, по словам Никонова, от самих сотрудников здравоохранения жалоб на этот счет не поступало.
Ранее нижегородцам напомнили о важности диспансеризации.
Также сообщалось, что с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли более 840 тысяч нижегородцев.
