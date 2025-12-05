Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 11:00Нижегородцев ждет ночная диспансеризация
05 декабря 2025 10:22Нижегородский сквер назовут именем физика Гапонова-Грехова
05 декабря 2025 10:01Сильная магнитная буря придет в Нижний Новгород 13 декабря
05 декабря 2025 09:30Суд остановил работу четырех заводов в Кстовском районе из-за нарушений
05 декабря 2025 09:00Нижегородским ЖК перестанут давать иностранные названия в 2026 году
05 декабря 2025 08:37Движение по мосту через Кудьму на М‑7 ограничат до 19 декабря
05 декабря 2025 08:0777-летняя стримерша из Нижнего Новгорода взяла номинацию премии SLAY 2025
05 декабря 2025 07:00Синоптик Мокеева рассказала, когда нижегородцам ждать снега
04 декабря 2025 20:004,6 млрд рублей направят на охрану окрущающей среды в Нижнем Новгороде
04 декабря 2025 19:30Нижегородцы смогут увидеть первый за 6 лет солнечный парад планет
Общество

Нижегородцев ждет ночная диспансеризация

05 декабря 2025 11:00 Общество
Нижегородцев ждет ночная диспансеризация

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде готовятся опробовать новый формат медицинского обслуживания — ночную диспансеризацию. Об этом сообщил представитель региональной сферы здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

По его словам, идея проводить профилактические осмотры в вечернее и ночное время становится всё более востребованной. В рамках программы можно будет сдать анализы и получить консультации специалистов.

Пока точные дата и место проведения первой ночной диспансеризации в регионе не раскрываются. К необычной инициативе планируется привлечь даже Нижегородскую государственную консерваторию имени Глинки.

В социальных сетях уже появились критические отзывы о ночном режиме работы поликлиник. Пользователи высказывают опасения, что медицинских работников заставят трудиться сверхурочно. Однако, по словам Никонова, от самих сотрудников здравоохранения жалоб на этот счет не поступало.

Ранее нижегородцам напомнили о важности диспансеризации.

Также сообщалось, что с начала года диспансеризацию и профосмотры прошли более 840 тысяч нижегородцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 14:32Нижегородок ждет новый порядок оказания гинекологической помощи
29 сентября 2025 11:00Как снизить риск инфаркта и инсульта: советы нижегородского кардиолога
23 сентября 2025 08:18Нижегородцам назвали 6 причин пройти диспансеризацию
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных