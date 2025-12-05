Нижегородские соцучастковые отправят партию гумгруза для бойцов СВО Общество

Фото: организаторы проекта

Участники проекта "Социальный участковый" продолжает оказывать помощь бойцам специальной военной операции. На этот раз активисты снова собрали гуманитарный груз. Необходимые на передовой вещи они отправят в зону боевых действий.

Куратор проекта Ольга Маслова в очередной раз лично сопровождает гуманитарный конвой. Она рассказала, что неравнодушные жители собрали десятки килограммов помощи. По ее словам, каждый из неравнодушных жителей, независимо от того, пенсионер он, работающий или студент, вносит свой вклад — кто средствами, кто временем, кто возможностями.

"Когда мы только начинали собирать первую помощь, мы узнавали у волонтерских движений, что более актуально. С каждой нашей следующей поездкой мы уже знакомились с командирами частей — и тех, кто стоит за ленточкой, и тех, кто до нее. Сейчас мы собираем у них конкретные заявки. И собираем уже все по этим заявкам, а затем едем туда, передаем. Нас там встречают, ждут, мы заранее договариваемся",— отметила она.

Маслова добавила, что по дороге они взаимодействуют с другими волонтёрскими сообществами. И если кто-то из них не может ехать, он передаёт собранный груз тем, кто едет, и наоборот — если они не могут поехать, то передают груз другим.

В этот раз в состав груза вошли сотни окопных свечей и десятки маскировочных сетей, которые были сделаны вручную. Их изготавливали на волонтерских площадках, созданных на базе территориальных общественных самоуправлений. Там регулярно проводят мастер-классы, закупают материалы и собирают посылки для бойцов.

К подготовке этой партии подключился и Союз отцов Нижегородской области. Представитель штаба Инна Валенцова рассказала, что для многих участников это дело личное — у кого-то родные находятся на передовой. При этом помощь не является адресной: поддерживают всех бойцов, ведь каждый из них для кого-то близкий человек.

Кроме снаряжения, в этот раз отправили и посылки для военных госпиталей со средствами гигиены и другими нужные вещи для тех, кто проходит лечение после ранений.

Проект "Социальный участковый" продолжает поддерживать бойцов и их семьи. Активисты не только участвуют в гуманитарных миссиях, но и постоянно взаимодействуют с ветеранскими организациями, помогая решать повседневные вопросы.