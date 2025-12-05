Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2025 16:32Наличную оплату проезда хотят отменить в Дзержинске, Арзамасе и на Бору
05 декабря 2025 16:26В Госдуме предложили лишать прав за незаконное использование знака "Инвалид"
05 декабря 2025 16:18Нижегородские соцучастковые отправят партию гумгруза для бойцов СВО
05 декабря 2025 16:10Производство аквакультуры выросло до 353 тонн в Нижегородской области
05 декабря 2025 15:50Нижегородский минград одобрил облик новой высотки на улице Правды
05 декабря 2025 15:44Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Озёрки Пильнинского округа
05 декабря 2025 15:17Нижегородские предприятия могут наказать на 136 млн рублей за ущерб экологии
05 декабря 2025 14:59Нижний Новгород стал лидером по поставкам трамваев в 2025 году
05 декабря 2025 14:41Жильцы дома на улице Родионова переплатили 2,5 млн рублей за отопление
05 декабря 2025 14:38Приют для собак в Городце обойдется в 20 млн рублей
Общество

Нижегородские соцучастковые отправят партию гумгруза для бойцов СВО

05 декабря 2025 16:18 Общество
Нижегородские соцучастковые отправят партию гумгруза для бойцов СВО

Фото: организаторы проекта

Участники проекта "Социальный участковый" продолжает оказывать помощь бойцам специальной военной операции. На этот раз активисты снова собрали гуманитарный груз. Необходимые на передовой вещи они отправят в зону боевых действий.

Куратор проекта Ольга Маслова в очередной раз лично сопровождает гуманитарный конвой. Она рассказала, что неравнодушные жители собрали десятки килограммов помощи. По ее словам, каждый из неравнодушных жителей, независимо от того, пенсионер он, работающий или студент, вносит свой вклад — кто средствами, кто временем, кто возможностями.

"Когда мы только начинали собирать первую помощь, мы узнавали у волонтерских движений, что более актуально. С каждой нашей следующей поездкой мы уже знакомились с командирами частей — и тех, кто стоит за ленточкой, и тех, кто до нее. Сейчас мы собираем у них конкретные заявки. И собираем уже все по этим заявкам, а затем едем туда, передаем. Нас там встречают, ждут, мы заранее договариваемся",— отметила она.

Маслова добавила, что по дороге они взаимодействуют с другими волонтёрскими сообществами. И если кто-то из них не может ехать, он передаёт собранный груз тем, кто едет, и наоборот — если они не могут поехать, то передают груз другим.

В этот раз в состав груза вошли сотни окопных свечей и десятки маскировочных сетей, которые были сделаны вручную. Их изготавливали на волонтерских площадках, созданных на базе территориальных общественных самоуправлений. Там регулярно проводят мастер-классы, закупают материалы и собирают посылки для бойцов.

К подготовке этой партии подключился и Союз отцов Нижегородской области. Представитель штаба Инна Валенцова рассказала, что для многих участников это дело личное — у кого-то родные находятся на передовой. При этом помощь не является адресной: поддерживают всех бойцов, ведь каждый из них для кого-то близкий человек.

Кроме снаряжения, в этот раз отправили и посылки для военных госпиталей со средствами гигиены и другими нужные вещи для тех, кто проходит лечение после ранений.

Проект "Социальный участковый" продолжает поддерживать бойцов и их семьи. Активисты не только участвуют в гуманитарных миссиях, но и постоянно взаимодействуют с ветеранскими организациями, помогая решать повседневные вопросы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
гуманитарная помощь СВО социальные участковые
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных