В Госдуме предложили лишать прав за незаконное использование знака "Инвалид" Общество

В России хотят ужесточить наказание за незаконное использование знака "Инвалид" на транспортных средствах. С такой инициативой в очередной раз выступил член Государственной думы Ярослав Нилов. 360.ru ознакомился с внесённым в нижнюю палату парламента законопроектом.

Депутат пояснил, что в последнее время растёт количество таких правонарушений: граждане устанавливают знак "Инвалид", чтобы получить возможность оставлять машину на специальных местах платных парковок без оплаты услуг. В результате реальные инвалиды вынуждены парковаться на общих условиях. Это нарушает их право на беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Нилов подчеркнул, что настоящие инвалиды и их сопровождающие должны иметь возможность свободно парковаться у социальных объектов, не сталкиваясь с необходимостью искать свободные места, занятые недобросовестными пользователями.

Действующие меры ответственности, по мнению депутата, могут быть недостаточными. Нилов предложил увеличить штрафы: для физических лиц — до 7500 рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч, а для юридических — до 500 тысяч рублей. Кроме того, он предложил лишать прав на срок до трех месяцев за повторное нарушение.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий эвакуировать на штрафстоянки машины с опознавательным знаком "Инвалид".