Дмитрий Крюков: "Программа "Герои. Нижегородская область" – лучшее доказательство того, что после СВО жизнь продолжается" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» – лучшее доказательство того, что после СВО жизнь продолжается. Ребята, которые будут возвращаться с передовой, должны знать, что они могут добиться успеха, что их ждут дома, что им всегда помогут», – считает участник программы ветеран СВО Дмитрий Крюков.

Об отборе на программу Дмитрий узнал от супруги и сразу решил попробовать свои силы. По его словам, в процессе обучения он, прежде всего, хочет получить как можно больше новых знаний и навыков.

Во время службы в зоне проведения специальной военной операции Дмитрию уже приходилось применять управленческие компетенции: он командовал саперным взводом и брал на себя ответственность за жизни подчиненных.

В сентябре 2025 года Дмитрий Крюков был избран в совет депутатов Богородского муниципального округа II созыва. После завершения обучения по программе «Герои. Нижегородская область» он планирует развиваться в сфере муниципальной службы, а сейчас погружается в работу муниципалитета с помощью своего наставника – главы Богородского округа Алексея Короткова.

«Мой наставник Алексей Николаевич посвящает меня во все тонкости работы. Благодаря этому я уже познакомился с функционалом каждого отдела, поучаствовал в выездных мероприятиях и побывал на приеме граждан. Мне хочется расти на муниципальной службе с самой нижней ступени, не пропуская ни одного из этапов», – рассказал Дмитрий Крюков.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, НИУ Президентской академии и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.