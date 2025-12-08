Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2025 16:26Передвижные лаборатории ГУАД Нижегородской области провели диагностику почти 25 тысяч км дорог
08 декабря 2025 16:23Оргкомитет конкурса "Регионы – устойчивое развитие" продлил период отбора на программу "Кибербезопасность и защита от кибератак"
08 декабря 2025 16:17Противодроновую защиту испытали в Нижегородской области
08 декабря 2025 16:00Адвокат разъяснил нижегородцам, чем грозит непроживание по месту регистрации
08 декабря 2025 15:49В нижегородском "Лимпопо" выкармливают крошечного детеныша эдипова тамарина
08 декабря 2025 15:42ОМК запустила программу для лидеров корпоративного волонтерства
08 декабря 2025 14:29Нижегородцев ждут мощные магнитные бури и северное сияние
08 декабря 2025 13:27Еще не вышедшие на рынок "Москвичи 5" замечены в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 13:18900 иностранцев собираются переехать в Нижегородскую область
08 декабря 2025 13:05"Новогодний марафон" ЭН+ и РУСАЛ стартовал в Нижнем Новгороде
Общество

Оргкомитет конкурса "Регионы – устойчивое развитие" продлил период отбора на программу "Кибербезопасность и защита от кибератак"

08 декабря 2025 16:23 Общество
Оргкомитет конкурса Регионы – устойчивое развитие продлил период отбора на программу Кибербезопасность и защита от кибератак

Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» принял решение о продлении программы «Кибербезопасность и защита от кибератак» и утверждении дополнительного продукта по льготному внебюджетному финансированию с учетом субсидии.

Программа предусматривает выделение грантовой поддержки и льготное внебюджетное финансирование с учетом субсидии и без залогового обеспечения. Период отбора –  с 1 декабря 2025 года по 30 марта 2026 года.

Программа направлена на реализацию проектов, связанных с информационной безопасностью, предполагающих применение аккредитованного отечественного программного обеспечения и приобретение следующих классов решений.

Положение «О выделении грантов инициаторам проектов для реализации инвестиционных проектов, связанных с кибербезопасностью» размещено на сайте www.infra-konkurs.ru.

Для получения грантовой поддержки и/или льготного внебюджетного финансирования с учетом субсидии необходимо заполнить заявку на участие в ежегодной общественной премии «Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» и направить ее на официальный электронный адрес info@infra-konkurs.ru.

Напомним, что проведение подобных конкурсов отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который сформирован по поручению президента РФ Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кибербезопасность Конкурсы Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных