Оргкомитет конкурса "Регионы – устойчивое развитие" продлил период отбора на программу "Кибербезопасность и защита от кибератак" Общество

Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» принял решение о продлении программы «Кибербезопасность и защита от кибератак» и утверждении дополнительного продукта по льготному внебюджетному финансированию с учетом субсидии.

Программа предусматривает выделение грантовой поддержки и льготное внебюджетное финансирование с учетом субсидии и без залогового обеспечения. Период отбора – с 1 декабря 2025 года по 30 марта 2026 года.

Программа направлена на реализацию проектов, связанных с информационной безопасностью, предполагающих применение аккредитованного отечественного программного обеспечения и приобретение следующих классов решений.

Положение «О выделении грантов инициаторам проектов для реализации инвестиционных проектов, связанных с кибербезопасностью» размещено на сайте www.infra-konkurs.ru.

Для получения грантовой поддержки и/или льготного внебюджетного финансирования с учетом субсидии необходимо заполнить заявку на участие в ежегодной общественной премии «Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» и направить ее на официальный электронный адрес info@infra-konkurs.ru.

Напомним, что проведение подобных конкурсов отвечает задачам нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который сформирован по поручению президента РФ Владимира Путина.