Экономика

ОЭЗ "Кулибин" поднялась на 4-е место в нацрейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ России

04 декабря 2025 21:29 Экономика
ОЭЗ Кулибин поднялась на 4-е место в нацрейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ России

Фото: АКИТ РФ

Нижегородская особая экономическая зона (ОЭЗ) «Кулибин» заняла четвертое место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, за год поднявшись на одну позицию. Рейтинг подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ.

«Нижегородская область уделяет значительное внимание работе с инвесторами, в том числе развивает преференциальные территории. Это подтверждает и рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ, в котором мы сначала поднялись на 68 позиций, а сейчас второй год подряд сохраняем второе место. Один из наших флагманов – ОЭЗ «Кулибин» – привлекает все больше инвесторов. Спрос настолько велик, что за пять лет существования площадки было принято решение уже о втором расширении, в ноябре правительство РФ одобрило включение в ее состав территории в городе Бор общей площадью более 117 гектаров. Таким образом, с 2020 года площадь ОЭЗ увеличилась более чем в 11 раз», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2025 году эксперты оценили 48 особых экономических зон по 41 показателю, сгруппированному по семи функциональным блокам, среди которых инвестиционная привлекательность региона, благоприятные условия для предпринимательской деятельности, обеспеченность инфраструктурой, земельные ресурсы и объекты капитального строительства, информационная открытость, глобальные экономические вызовы, компетенции управляющей компании.

«Этот рейтинг является важным стимулом для развития всех типов ОЭЗ, способствуя привлечению инвестиций и созданию новых высокотехнологичных производств. Мы существенно расширили систему критериев, усилив акцент на компетенциях управляющих компаний, их способности отвечать на глобальные вызовы, а также на наличии инновационной и социальной инфраструктуры», – отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

Также нижегородская преференциальная территория отмечена в специальной номинации «Комфортная экосистема».

«Экспертный совет особой экономической зоны одобрил проекты с общим объемом инвестиций более 167 миллиардов рублей. Сейчас в портфеле ОЭЗ – проекты, реализующиеся в самых разных сферах – от химии до товаров народного потребления. На площадке уже действует ряд предприятий, производящих важнейшую продукцию для ряда отраслей, в ближайшее время запланирован ввод в эксплуатацию еще нескольких производств», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана в мае 2020 года на территории г.о.г. Дзержинск. В 2023 году площадь ОЭЗ была увеличена до 724 гектаров. В ноябре 2025 года Правительство России подписало постановление о расширении территории ОЭЗ до 842 га за счет площадки в городе Бор. Преференциальные условия ОЭЗ позволяют резидентам снизить налоговые ставки на прибыль с 25% до 2% в первые 5 лет, до 5% – в следующие 5 лет и до 14,5% – в последующие годы, а также позволяют освободить резидентов от уплаты налогов на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Действие льготы по налогу на прибыль начинается с налогового периода, в котором резидент впервые получит прибыль.

С 2025 года «Повышение инвестиционной активности» – один из федеральных проектов национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Задача федерального проекта – сделать так, чтобы условия для ведения бизнеса были понятными, риски распределялись между государством и инвесторами, и при этом предоставлять системные меры поддержки для увеличения доли инвестиций в ВРП.

ОЭЗ Промышленность
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных