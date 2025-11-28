Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Спорт

"Пари НН" не планирует масштабную трансферную кампанию этой зимой

28 ноября 2025 15:30 Спорт
Пари НН не планирует масштабную трансферную кампанию этой зимой

Фото: ФК "Пари НН"

Новый спортивный директор футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Антон Евменов, присоединившийся к команде в ноябре, рассказал о предстоящей трансферной кампании зимой и обозначил приоритеты в формировании состава. Его слова приводит пресс-службе клуба.

По словам Евменова, грядущее трансферное окно не станет масштабным для клуба, и многое будет зависеть от того, кто покинет команду: "Расхожая фраза, но тем не менее: главное – не количество, а качество. Сейчас сложно спрогнозировать, сколько футболистов придет к нам зимой. Мне нравится приводить такую аналогию: сначала люди из трамвая выходят, а потом заходят".

Спортдиректор не исключил возможность точечного усиления одним-двумя игроками, способными действительно повлиять на игру.

При этом кадровых изменений избежать не удастся.

"Не стал бы это называть чисткой, так как такое определение звучит неуважительно по отношению к игрокам. С кем-то из футболистов нужно будет расстаться по причине недостаточного игрового времени. Также у нас есть 3-5 игроков, за которыми в любой момент могут прийти другие клубы. Будем смотреть и исходить из намеченного плана, который у нас есть", — подчеркнул Евменов.

Специалист отметил, что сейчас основная задача — глубже понять потенциал текущего состава и выявить зоны, требующие усиления. Сейчас у "Пари НН" уже есть костяк, вокруг которого планируется точечно добавлять новых игроков, способных приносить пользу как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Зимнее трансферное окно в РПЛ будет открыто с 23 января по 19 февраля 2026 года.

Напомним, после 16 туров нижегородский клуб находится на последнем месте чемпионата, набрав 8 очков. Из всех сыгранных матчей подопечные Алексея Шпилевского проиграли 12, одержали 2 победы, еще две встречи закончились вничью.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Пари НН" высказался о необходимости изменений в кадровой политике.

