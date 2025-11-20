Юные футболисты "Пари НН" стали серебряными призерами турнира в Китае Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футболисты "Пари Нижний Новгород"-2008 завоевали серебряные медали на международном турнире Famous School Cup, который проходил в Китае. В соревнованиях приняли участие шесть юношеских коллективов из России, Китая и Южной Кореи.

Нижегородцы начали турнир с непростого матча против команды Промышленной высшей школы из Сеула. Встреча завершилась поражением со счётом 3:4. Как отметил старший тренер Геннадий Масляев, на результат повлияли долгий перелет и раннее начало игры — по московскому времени матч стартовал в четыре утра.

Однако уже на следующий день "парижане" разгромили китайский клуб "Лушань" со счётом 10:0.

18 ноября нижегородцы провели напряжённую встречу с командой "Личэн" из Цзинаня и одержали победу 3:2. А 19 ноября снова сыграли на ноль, обыграв СШ №2 из Чжэнчжоу — 3:0.

В заключительном туре 20 ноября "Пари НН" встретились с Хэнаньской ЭСШ. Матч завершился вничью — 2:2.

"Мы потерпели только одно поражение в первом туре от очень хорошей команды из Сеула. Потом акклиматизировались, одержав три победы подряд. Но при этом столкнулись с другой проблемой. Три человека у нас получили повреждения, и на заключительную игру мы вышли, имея только одного футболиста в запасе. Можно сказать, всё из себя вытащили, дважды сравнивали счет по ходу встречи. Могли и выиграть, но в итоге – ничья и второе место", — отметил старший тренер Геннадий Масляев.

