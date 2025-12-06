Новый учебник по обществознанию протестировали в Нижегородской области Наука

В Нижегородской области завершилась апробация нового учебника по обществознанию для 9 класса. В тестировании приняли участие семь образовательных учреждений из Нижнего Новгорода, Кстова и города Бор, а также специалисты кафедры истории и обществознания Нижегородского института развития образования.

С 1 сентября 2026 года учебник появится во всех школах страны. Это связано с изменениями в образовательной программе: теперь обществознание будут изучать не с 6 по 11 класс, а только с 9 по 11.

Авторы переработали содержание с учетом современных требований: в пособии появился раздел о национальных целях России, а подача материала адаптирована под возраст школьников. В основу легли федеральные стандарты (ФГОС и ФООП), а также актуальные цели образования.

Как отметил заведующий кафедрой истории и обществознания НИРО Борис Гинзбург, новый учебник помогает развивать у подростков критическое мышление, функциональную грамотность, чувство патриотизма и гражданскую ответственность.

Учителя, принимавшие участие в апробации, отметили, что учебник удобно использовать: в нем нет ошибок, хорошо проработан методический аппарат, много иллюстраций и цифровых инструментов, таких как QR-коды. Кроме того, предусмотрена возможность подключать дополнительную литературу.

