Новый учебник по обществознанию протестировали в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области завершилась апробация нового учебника по обществознанию для 9 класса. В тестировании приняли участие семь образовательных учреждений из Нижнего Новгорода, Кстова и города Бор, а также специалисты кафедры истории и обществознания Нижегородского института развития образования.
С 1 сентября 2026 года учебник появится во всех школах страны. Это связано с изменениями в образовательной программе: теперь обществознание будут изучать не с 6 по 11 класс, а только с 9 по 11.
Авторы переработали содержание с учетом современных требований: в пособии появился раздел о национальных целях России, а подача материала адаптирована под возраст школьников. В основу легли федеральные стандарты (ФГОС и ФООП), а также актуальные цели образования.
Как отметил заведующий кафедрой истории и обществознания НИРО Борис Гинзбург, новый учебник помогает развивать у подростков критическое мышление, функциональную грамотность, чувство патриотизма и гражданскую ответственность.
Учителя, принимавшие участие в апробации, отметили, что учебник удобно использовать: в нем нет ошибок, хорошо проработан методический аппарат, много иллюстраций и цифровых инструментов, таких как QR-коды. Кроме того, предусмотрена возможность подключать дополнительную литературу.
Ранее сообщалось, что первый в мире учебник по социальной архитектуре появился в России.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+