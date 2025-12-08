Четверо представителей Нижегородской области вошли в число победителей трека "Наставничество" проекта "Флагманы образования" Общество

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Объявлены победители конкурсного трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В число сильнейших вошли 200 человек – 100 наставнических пар из 55 регионов страны. Среди победителей - четверо представителей Нижегородской области: Наталья Игнатьева, Елена Новикова, Екатерина Трушина и Наталья Новикова.

Всего на направление «Наставничество» было подано 24 146 заявок. Трек направлен на развитие культуры наставничества в сфере образования и построен вокруг практической работы. Участники объединялись в пары «наставник+наставляемый», учились друг у друга и решали общие профессиональные задачи, создавая совместный проект. Победители получили сертификат участника проекта «Флагманы образования», возможность стать экспертом и выступать на мероприятиях разного уровня: регионального, федерального, международного.

Одной из особенностей трека стала система формирования пар - участников подбирал специальный цифровой бот. Это помогло соединить людей с близкими профессиональными интересами и целями. Каждая пара создавала собственную «дорожную карту» – определяла ценности взаимодействия, планировала работу и формировала доверие.

«Победители трека – не просто успешные педагоги, а настоящие архитекторы будущего. Их работа – это инвестиция в долгосрочной перспективе: своими действиями, подходом и открытостью они формируют компетентных, зрелых, ответственных специалистов. Они воспитывают будущее поколение, передавая знания, систему ценностей, любовь к профессии и уверенность в своих силах. Именно они наглядно доказывают, что фундамент образования – это не только инновационные методики, а, в первую очередь, люди. Люди, чья готовность делиться опытом и действовать с полной ответственностью создают ту самую среду, где раскрываются таланты», – считает генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Из Нижегородской области победителями трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали:

заместитель директора по воспитательной работе и учитель изобразительного искусства Тонкинской средней школы Наталья Игнатьева – наставник;

учитель математики лицея №165 имени 65-летия «ГАЗ» Елена Новикова – наставляемый; учитель иностранного языка школы №88 «Новинская» Нижнего Новгорода Екатерина Трушина – наставник; учитель английского языка средней школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов Кстово Наталья Новикова – наставник.

Так, Наталья Игнатьева работает в системе образования 14 лет. Проявила себя как инициативный и творческий специалист, глубоко заинтересованный в результате работы коллег и учеников. Под ее руководством система наставничества в школе приобрела четкую структуру и содержательность. Ее собственная вовлеченность служит примером для коллег и учеников, создает атмосферу сотрудничества, где каждый чувствует свою значимость. Она успешно адаптирует начинающих учителей, помогает им находить подход к детям, а также курирует проектные инициативы старшеклассников. По ее словам, участие в конкурсном треке «Наставничество» позволило систематизировать опыт, обрести уверенность, найти новые смыслы и расширить горизонты.

«Участие в конкурсном треке «Наставничество» проекта «Флагманы образования» помогло мне перейти на новую ступень профессионального осознания. Во-первых, оно заставило меня структурировать свой педагогический опыт. Во-вторых, я сама получила мощнейший заряд энергии и источник профессионального вдохновения. Я еще раз для себя осознала, что наставничество – это живой, двусторонний обмен, где я не только отдаю, но и постоянно получаю, развиваюсь и учусь», – рассказала победитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Наталья Игнатьева.

Елена Новикова работает в системе образования 34 года. Она постоянно совершенствует свой педагогический арсенал, внедряет современные технологии обучения, осуществляет личностно-ориентированный подход и активизирует проектную деятельность обучающихся. Среди ее учеников – победители олимпиад и исследовательских конкурсов. Более 15 лет является наставником для молодых педагогов. По ее словам, участие в конкурсном треке «Наставничество» стало возможностью систематизировать и осознать собственный опыт, получить профессиональное признание и повышение статуса, развить лидерские и управленческие навыки.

«Конкурс собрал лучших наставников страны. Это уникальная возможность познакомиться с инновационными практиками, сравнить свои методы с подходами коллег из других школ и регионов, создать сильную профессиональную сеть. Мне пришлось «прокачать» навыки владения новыми технологиями, методиками и подходами к обучению. Это не позволяет опытному педагогу «застрять» в рутине и стимулирует постоянное профессиональное развитие. Конкурс стал мощным источником новой мотивации, позволяя увидеть результаты своего труда через успех подопечных. Здесь опытный учитель получает возможность активно формировать новое поколение педагогов, передавая им не только знания, но и профессиональную этику, ценности и любовь к профессии. Этот опыт дал мне ясность, уверенность и новые практики, которые я уже начинаю применять в работе со своими коллегами и учениками», – поделилась Елена Новикова.

Более 20 лет в системе образования работает Екатерина Трушина. Уже в начале карьеры она проявила себя как успешный наставник молодых педагогов и координатор школьного научно-исследовательского сообщества. Екатерина оказывает помощь молодым специалистам в освоении школьной среды, организации уроков и установлении контакта с учащимися, а также поддерживает старшеклассников в реализации проектов. Участие в треке «Наставничество» дало ей шанс обобщить личный профессиональный опыт, освоить инновационные методики наставничества и расширить свое профессиональное общение.

«Это позволило мне осмысленно организовать свою деятельность в роли наставника и осознать важность конкретных инструментов, повышающих эффективность взаимодействия наставника и ученика. Полученный опыт укрепил мою уверенность в профессиональных действиях и предоставил ценные практические знания, которые я уже внедряю в повседневную работу с моими коллегами и студентами», – считает Екатерина Трушина.

Шестнадцатый год работает в сфере образования Наталья Новикова. С первых лет работы проявила себя грамотным специалистом, готовым прийти на помощь начинающим учителям и старшеклассникам. Наталья руководит школьным методическим объединением классных руководителей, помогает коллегам. Под ее руководством команды старшеклассников становились победителями и призерами соревнований, олимпиад. По словам педагога, участие в конкурсном треке «Наставничество» стало для нее возможностью поделиться собственным опытом в паре «наставник-наставляемый», познакомиться с коллегами из профессионального сообщества и получить новые инструменты для развития и роста.

«Участие в конкурсном треке «Наставничество» проекта «Флагманы образования» помогло мне выстроить доверительные отношения с моим наставляемым в паре, что привело к творческому взаимодействию и сотрудничеству. Этот опыт дал мне понимание важности наставнической деятельности, помог найти инструменты для применения на практике в работе с учениками и молодыми специалистами в школе», – отметила Наталья Новикова.

В течение трека участники выполняли творческие и практические задания: анализировали примеры наставничества в искусстве, решали педагогические кейсы и готовили совместные проекты. На итоговом очном мероприятии победители продолжили эту работу – создали инициативы, которые могут быть внедрены в школах, колледжах и вузах. Были представлены проекты по трем направлениям – вовлечение студентов педагогических специальностей в работу в сфере образования, поддержка начинающих педагогов и профилактическая работа с несовершеннолетними.

«Для нас важно не только назвать победителей, но и увидеть, как работают пары. В этом треке по-настоящему ощутимо, что наставничество – это про людей, которые умеют слушать, объяснять, поддерживать. В финале собрались 200 человек, для которых это не формальность, а реальная совместная работа. Их инициативы могут стать основой для новых практик в системе образования», – отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).