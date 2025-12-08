Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Общество

Лекции о гармоничном развитии детей доступны для нижегородских родителей в рамках проекта "ЛекториУМ"

08 декабря 2025 12:17
Лекции о гармоничном развитии детей доступны для нижегородских родителей в рамках проекта ЛекториУМ

Фото: центр "Вега"

Бесплатные лекции о гармоничном развитии детей проводят для нижегородских родителей в рамках проекта «ЛекториУМ» (0+). Одна из уже состоявшихся декабрьских встреч была посвящена грамотному планированию времени учебы и отдыха ребенка. На следующей встрече, запланированной на 20 декабря, будет раскрыта тема зависимой самооценки.

Встреча на тему «Зависимая самооценка: как избавиться и найти путь к себе» пройдет с 14:00 до 15:30. Занятие будет интересно родителям, которые переживают из-за сравнения себя и своих детей с окружающими и хотят обрести внутреннюю опору. Спикером выступит Елена Морозова – практикующий детский и подростковый психолог, специалист семейного центра «Лада». 

«На встрече мы обсудим, что такое зависимая самооценка, как она формируется и проявляется в повседневной жизни, а также факторы, влияющие на ее становление у ребенка», – рассказала Елена Морозова. 

Желающим принять участие в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке: vega52.ru/lektorium-parents. 

Во время проведения лекции для детей организуют мастер-класс по фотографии «Учимся видеть мир через объектив». Ребята познакомятся с демонстрационной камерой, узнают о композиции и создадут свою «фотографию» на листе бумаги, используя вырезанные элементы. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке: vega52.ru/events/masterskaya-fotografii-uchimsya.

Как напомнили в министерстве образования и науки региона, проект «ЛекториУМ» реализуется центром развития талантов «Вега». Занятия проходят в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде (детский центр «Бублик» – пр. Гагарина, 35А). В то время как взрослые узнают полезную информацию о воспитании детей, для юных нижегородцев в соседнем помещении также организуют интересные мастер-классы. 

Напомним, региональный центр «Вега» создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 2025 года работа центра ведется в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый национальный проект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Молодежь Нацпроект Образование
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных