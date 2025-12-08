Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Юных нижегородцев приглашают к онлайн-акции ко Дню Героев Отечества "Герои в памяти – герои в сердце"

08 декабря 2025
Юных нижегородцев приглашают к онлайн-акции ко Дню Героев Отечества Герои в памяти – герои в сердце

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

8 декабря в Нижегородской области стартовала онлайн-акция «Герои в памяти – герои в сердце» (0+), посвященная Дню Героев Отечества. Она нацелена на изучение детьми биографий героев, развитие творческих способностей молодежи и сохранение исторической памяти.

Акция проводится в виде конкурса творческих работ, в ней могут принять участие школьники 1-х – 11-х классов, а также студенты первых курсов учреждений среднего профессионального образования. Организаторами выступают министерство образования и науки Нижегородской области и центр «Сфера». 

Первая номинация конкурса - «Голос памяти» - предполагает запись видео с прочтением стихотворения, отрывка из прозаического произведения или собственного текста о героизме российского народа. Длительность видео не должна превышать трех минут.

Вторая номинация – «Образ героя» – предполагает создание рисунка или его цифрового аналога. Это может быть портрет героя, символическая композиция или сцена совершения подвига.

Еще одна номинация состязания – «Живая история» – будет интересна тем, кто любит сочинять собственные тексты и снимать по ним сюжеты. Участникам предлагают представить видеорассказ продолжительностью до 4-х минут о герое семьи (фронтовике, труженике тыла, современном защитнике) с демонстрацией исторических фотографий или документов. 

Приём работ продлится до 23 декабря, подведение итогов состоится 29 декабря. 

«Жюри будут оценивать глубину раскрытия темы, достоверность фактов, творческий подход, оригинальность идеи, эмоциональность, качество технического исполнения и грамотность текста. Кроме того, среди критериев – личное отношение: искренность участника и его связь с темой», – рассказала руководитель нижегородского центра «Сфера» Татьяна Кечкова.

Для участия в конкурсе следует направить заявку на почту: sfera-centrpatriot52@mail.52gov.ru. Сами конкурсные работы можно также отправить на почту конкурса или загрузить через облачный сервис (ссылку нужно указать в заявке). В теме письма необходимо указать: «Конкурс «Герои в памяти» – [номинация]». Образец заявки и согласие на публикацию можно найти в тематическом посте центра «Сфера» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-61568942_17120. 

Победители в каждой номинации и возрастной категории получат электронные дипломы и памятные призы. Их работы также будут опубликованы на сайте конкурса и в социальных сетях центра «Сфера». Все участники получат сертификаты участника в электронном виде.

Напомним, патриотическое воспитание молодого поколения – важная составляющая работы по реализации национального проекта «Молодежь и дети». Новый национальный проект запущен в стране с 2025 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

