Общество

14 нижегородских социальных проектов получили поддержку в рамках нового конкурса "Вектор развития"

08 декабря 2025 14:51
14 нижегородских социальных проектов получили поддержку в рамках нового конкурса Вектор развития

Фото: агентство Ei marketing

14 проектов стали лауреатами конкурса социальных проектов «Вектор развития» (14+) — новой программы по продвижению социальных инициатив. В этом году она впервые реализована Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО) при содействии регионального министерства социальной политики и при поддержке генерального партнера конкурса — Агентства стратегического маркетинга Ei marketing. Финал и церемония награждения прошли на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

«Конкурс «Вектор развития» реализуется в соответствии с ключевыми направлениями, заложенными в Стратегии развития кластера социального предпринимательства, утвержденной правительством региона в апреле 2025 года. Одним из её главных приоритетов является маркетинг и продвижение, потому что мы понимаем: для того чтобы социальный проект стал системным и устойчивым, его нужно сделать видимым, доступным и понятным широкой аудитории. Благодаря партнерству с агентством стратегического маркетинга мы сегодня делаем шаг от запуска к устойчивому росту социального бизнеса», — отметила директор ЦИСС НО Светлана Кашина.

ЦИСС НО ведет свою работу в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Финал конкурса «Вектор развития» собрал представителей власти, бизнеса и организаций социальной сферы. Оценку проектов, направленных на поддержку различных категорий населения: семей, детей-сирот, инвалидов, пожилых людей и участников спецопераций — проводила конкурсная комиссия в составе уполномоченного по защите прав предпринимателей и председателя НРО «Деловая Россия» в Нижегородской области Павла Солодкого, директора Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора Тимура Радаева, начальника отдела развития предпринимательства министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Михаила Блюдова, начальника управления профессионального образования и воспитания министерства образования и науки Нижегородской области Натальи Поляшовой, эксперта по социальному предпринимательству Юлии Рогозян, руководителя Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светланы Кашиной, а также основателя агентства Ei marketing Екатерины Николаевой и руководителя группы маркетинговых проектов и исследований агентства Анны Сербаевой.

«Моя задача как уполномоченного — не просто защищать предпринимателя от излишнего давления, а помочь ему стать полноценным партнером в диалоге с властью. И сегодня мы видим: социальные предприниматели уже не просят помощи — они сами предлагают решения. Яркий пример — конкурс «Вектор развития», партнером которого является Екатерина Николаева — и как эксперт, и как член «Деловой России». Это не благотворительность и не реклама за деньги. Это совместная работа: государство создает условия, бизнес вкладывает знания и опыт, а предприниматели реализуют проекты, которые реально меняют жизнь людей», — рассказал Павел Солодкий.

В рамках программы «Вектор развития» специалисты агентства провели образовательный интенсив для 130 социальных предпринимателей, заложив основы устойчивого продвижения их миссии.

На конкурс поступило 40 заявок. В финале по итогам двухэтапного отбора (заочного и очного) приняли участие 14 проектов, охватывающих широкий спектр социальных задач: от нейрореабилитации с помощью VR и инклюзивного туризма до юридической защиты прав в психоневрологических интернатах и обеспечения стомированных граждан необходимыми средствами ухода.

«Для нас как для бизнеса важно поддерживать тех, кто решает системные социальные задачи. Мы предоставляем не просто рекламные услуги, а комплексную экспертизу: от разработки концепции и маркетинговых исследований до эффективного продвижения, потому что социальный бизнес — это ответственный бизнес, и в его успехе заинтересовано все общество», — отметила Екатерина Николаева. 

Проекты оценивались конкурсной комиссией по критериям: социальная необходимость, достигнутый по итогам реализации социальный эффект и т.д.

По итогам отбора был определен главный победитель, который получил сертификат на 300 тысяч рублей, три организации-призера, которые получили сертификаты на 100 тысяч рублей на получение маркетинговых, рекламных, аналитических и PR-услуг. Еще 10 предпринимателей получили сертификаты номиналом 50 тысяч рублей на те же услуги.

Главным победителем конкурса «Вектор развития» стал проект «Клуб особенных путешественников». Его автор – руководитель АНО «Центр инклюзивного туризма и социальной адаптации для лиц с ограниченными возможностями «Без границ» Марина Анисимова. Она поделилась планами на использование своего сертификата номиналом 300 тысяч рублей.

«Это важнейшая победа и огромный шаг вперед для нашего «Клуба особенных путешественников» — теперь у нас есть целевые 300 тысяч рублей на маркетинг, исследования, дизайн и упаковку проекта. До этого момента все собранные средства мы направляли непосредственно на путешествие наших туристов. Но всегда хотелось развить сам проект, сделать его узнаваемым и привлекательным, чтобы открыть новые горизонты для людей с ограниченными возможностями. И вот мечта стала реальностью! Скоро у нас появится яркое оформление, красивая презентация и мощная рекламная кампания. Благодаря этому о «Клубе особенных путешественников» узнает еще больше людей — тех, кто мечтает открыть мир вместе с нами. Мы сможем привлечь новых спонсоров и подарить возможность путешествовать еще большему числу туристов с инвалидностью. Наш вектор развития - только вверх! Спасибо всем, кто поддерживает проект», — поделилась Марина Анисимова.

Напомним, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области занимается развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года. Подробную информацию о мерах поддержки можно узнать на сайте: цисс52.рф.

