Участник СВО: "У наших бойцов несгибаемый железный характер" Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородский военнослужащий с позывным «Горький» служил на передовой СВО с 2023 года в качестве командира штурмового взвода. За проявленное мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач награжден орденом Мужества и медалью «Участнику СВО».

Главным примером для военнослужащего стал его отец, который много лет служил в ОМОНе, участвовал в чеченской кампании. По словам бойца, именно отец привил ему любовь к спорту и воспитал патриотом Родины, что сформировало его характер.

После прохождения срочной службы на Балтийском флоте нижегородец подписал контракт и участвовал в операциях в Сирии.

«Когда началась специальная военная операция, я был в командировке в Сирии. Вернувшись, твердо решил продолжить военное дело. Понял, что должен проявить себя как достойный сын своего отца-офицера и принял решение пойти защищать свою страну», - рассказал участник СВО.

Перед отправкой на передовую он прошел серьезную, интенсивную подготовку в специализированном учебном центре, включающую тактические, боевые и медицинские занятия.

В зоне проведения СВО лейтенант «Горький» командовал штурмовым взводом.

«Я был таким же солдатом, как мои ребята, но при этом чувствовал ответственность не только за общее дело, а еще и за их жизни. Наше подразделение было, в основном, сформировано из бойцов, которые уже участвовали раньше в военных кампаниях. Благодаря их опыту боевой дух был на высшем уровне, и они были примером и поддержкой другим. У наших бойцов несгибаемый железный характер, из таких людей можно «гвозди делать». Поэтому победа будет, безусловно, за нами!» - говорит боец.

При выполнении очередной задачи участник СВО получил серьезное ранение. После лечения и реабилитации он по состоянию здоровья не смог вернуться «за ленточку», но сейчас продолжает работу с военнослужащими.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.