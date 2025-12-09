Игорь Комаров: "Вся история России - это подвиг, мужество, самоотверженность" Общество

Фото: Максим Герасимов

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем Героев Отечества 9 декабря.

"Сегодня наша большая страна отмечает День Героев Отечества. Мы искренне от всей души благодарим каждого, кто посвятил себя служению и защите Родины.

Приволжский федеральный округ гордится своими героями: 2564 Героя Советского Союза, 467 полных кавалеров ордена Славы, 307 Героев России, из которых 92 воина получили это высокое звание за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции.

Наши предки передали нам традиции достижений и побед. Вся история России - это подвиг, мужество, самоотверженность.

Сегодня герои - это наши друзья, соседи, коллеги. И каждый день их жизни говорит нам о том, что честь, достоинство и беззаветное служение - это и есть суть настоящего гражданина России.

Особые слова признательности семьям воинов. Ваша любовь и поддержка - фундамент нашей победы. В этот памятный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра!" - сказал полпред президента РФ в ПФО.

Напомним также, что с поздравлением выступил глава региона Глеб Никитин.