Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2025 10:35Эксперимент по запрету вейпов предложили провести только в Нижегородской области
09 декабря 2025 10:22Игорь Комаров: "Вся история России - это подвиг, мужество, самоотверженность"
09 декабря 2025 10:15Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества
09 декабря 2025 10:00Нижегородцам рассказали, как получить статус предпенсионера в 2026 году
09 декабря 2025 09:16Вакцину от меланомы начнут применять в России в 2026 году
09 декабря 2025 09:06Два рейса задержали в нижегородском аэропорту
09 декабря 2025 09:0013 матерям нижегородских участников СВО вручили почетный знак "Признание"
09 декабря 2025 07:07Нижегородский аэропорт приостановил работу из-за угрозы атаки БПЛА
09 декабря 2025 07:00Детскую поликлинику построят в Новинках до 2030 года
08 декабря 2025 19:19Парковку ограничат у остановки на площади Лядова в Нижнем Новгороде
Общество

Игорь Комаров: "Вся история России - это подвиг, мужество, самоотверженность"

09 декабря 2025 10:22 Общество
Игорь Комаров: Вся история России - это подвиг, мужество, самоотверженность

Фото: Максим Герасимов

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем Героев Отечества 9 декабря. 

"Сегодня наша большая страна отмечает День Героев Отечества. Мы искренне от всей души благодарим каждого, кто посвятил себя служению и защите Родины.

Приволжский федеральный округ гордится своими героями: 2564 Героя Советского Союза, 467 полных кавалеров ордена Славы, 307 Героев России, из которых 92 воина получили это высокое звание за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции.

Наши предки передали нам традиции достижений и побед. Вся история России - это подвиг, мужество, самоотверженность. 

Сегодня герои - это наши друзья, соседи, коллеги. И каждый день их жизни говорит нам о том, что честь, достоинство и беззаветное служение - это и есть суть настоящего гражданина России. 

Особые слова признательности семьям воинов. Ваша любовь и поддержка - фундамент нашей победы. В этот памятный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и добра!" - сказал полпред президента РФ в ПФО.

Напомним также, что с поздравлением выступил глава региона Глеб Никитин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Игорь Комаров Полномочный представитель Президента РФ Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных