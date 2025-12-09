Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Героев Отечества Общество

Нижегородский губернатор Глеб Никитин обратился к защитникам нашей Родины в День Героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Он сказал, что в этот день мы чтим тех, чьи подвиги стали нерушимой основой безопасности и мощи России, чья любовь к Родине превыше всего. Никитин подчеркнул, что речь об ополченцах 1612 года, участниках Великой Отечественной войны и, конечно, тружениках тыла.

"Подвиг – он разный, и совершался не только на передовой, но и у станков. При этом всех героев всегда объединяла самоотверженность, которая помогала отстоять страну в самых сложных испытаниях", - заявил Глеб Никитин.

Также губернатор сказал, что навсегда в памяти подвиги нижегородцев, которые сражались в Афганистане и на Северном Кавказе. Они стали примером для нынешних защитников, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

"Этот день напоминает нам, что мир и наше «завтра» зависят от тех людей, которые в сложный момент способны на все ради своей страны. От тех, кто готов нести ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу Родины", - сказал Глеб Никитин.

По его словам, лучшая благодарность для Героев Отечества – наша память и стремление быть достойными их подвигов.