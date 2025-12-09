Мэрия изымает "Дом Жарковой" на Ильинке для реконструкции Культура и отдых

Фото: "Яндекс Карты"

Власти Нижнего Новгорода приняли решение об изъятии "Дома Жарковой" — исторического здания на улице Ильинской, 74. Оно признано аварийным и подлежащим реконструкции. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Изъятию подлежат как сам многоквартирный дом, так и земельный участок площадью 287 кв. метров. Оба объекта находятся в общей долевой собственности жильцов.

Согласно постановлению, администрация Нижегородского района должна в течение 10 дней направить собственникам копии документа, а затем подготовить проекты соглашений об изъятии недвижимости. Эти проекты будут разработаны после получения отчетов об оценке рыночной стоимости, которые предоставит департамент строительства и капитального ремонта.

Ранее, в феврале 2025 года, стало известно, что Дом Жарковой может быть отремонтирован после многочисленных обращений жителей. Люди жаловались на разрушенные перекрытия, трещины в стенах и протекающую крышу. Дом, построенный в 1854 году по проекту архитектора Георга Кизеветтера, является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что три ОКН в историческом центре Нижнего Новгорода планирую восстановить к осени 2029 года.