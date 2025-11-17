Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Восстановление Дома Чардымова и Дома Самгина близится к завершению

17 ноября 2025 11:45 Общество
Восстановление Дома Чардымова и Дома Самгина близится к завершению

Работы по восстановлению Дома Чардымова и Дома Самгина в Нижнем Новгороде подходят к завершению. Объекты, расположенные на Большой Печерской улице, планируют полностью отреставрировать до конца текущего года. Об этом сообщает издание pravda-nn.ru.

На данный момент строительные бригады занимаются внутренней отделкой помещений и реставрацией фасадов. В ближайшее время начнется облицовка цоколя гранитом и укладка нового асфальтового покрытия вокруг зданий.

Напомним, ОКН "Дом Чардымова", построенный в начале XX века, пострадал в результате пожара 30 мая 2022 года. В июне 2025 года проект восстановления здания получил одобрение госэкспертизы. Реставрационные работы стартовали минувшей весной. Генеральным подрядчиком проекта выступает компания "Нижегородский арендный центр". 

В рамках работ восстанавливаются не только архитектурные элементы Дома Чардымова, но и воссоздается исторический облик Дома Самгина. В нем планируется открыть общепит. Завершение всех реставрационных работ ожидается до конца 2025 года.

Ранее сообщалось о переносе срока завершения восстановления здания бывшего Дворца культуры имени Ленина в Нижнем Новгороде на конец 2028 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Архив
