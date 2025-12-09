Студенты НИУ Президентской академии создали игровую зону для центра "Улыбка" Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Трое студентов НИУ Президентской академии, участники IV сезона проекта "Лидеры Нижегородской области", реализовали инициативу, которая преобразила территорию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Улыбка" в Нижнем Новгороде. Благодаря усилиям Рустама Зяитова, Айгул Гулуевой и Эдварда Папазяна у детей появилось новое пространство для активного отдыха и занятий спортом.

Центр "Улыбка" помогает детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь работают отделения реабилитации, социально-правовой помощи, сопровождения семьи и другие службы, которые поддерживают детей в непростых обстоятельствах.

На реализацию идеи потребовалось 700 тысяч рублей. Финансирование удалось обеспечить при поддержке нижегородского бизнеса, благотворителей и Волонтерского центра региона.

Теперь на территории центра установлен современный воркаут-комплекс, где подростки могут тренироваться и развивать физическую форму. Для младших воспитанников оборудовали яркие горки и качели "Дружба".

Как рассказал Рустам Зяитов, идея проекта возникла не случайно: "Посещая центр с мастер-классами, мы заметили, что детям не хватает возможностей для активного отдыха. Подросткам было негде выплеснуть энергию и позаниматься спортом, а малышам — покататься с горок и покачаться. Пройти мимо этой потребности было невозможно. Так появилась идея создать на территории центра современное игровое и спортивное пространство".

В честь завершения проекта в центре прошёл праздничный день. Для детей организовали развлекательную программу с ростовыми куклами, сладкой ватой, угощениями и творческими мастер-классами.