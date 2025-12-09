Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 декабря 2025 13:49МП "Нижегородские бани" пополнится двумя объектами из Кстова
09 декабря 2025 13:3534 аварийных многоквартирных дома снесли в Нижнем Новгороде в 2025 году
09 декабря 2025 12:41ОНФ: россияне отметили положительные изменения в благоустройстве городской среды
09 декабря 2025 12:37Студенты НИУ Президентской академии создали игровую зону для центра "Улыбка"
09 декабря 2025 12:31Нижегородский аэропорт возобновил работу после утренних ограничений
09 декабря 2025 12:18Возведение притоннельного сооружения продолжили на Белинке в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 12:17Более 17,5 млн рублей выделено на охрану пяти аварийных домов в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 11:27ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"
09 декабря 2025 11:26Еще два туалета установили в парках Нижнего Новгорода
09 декабря 2025 11:11Почти 189 млн рублей выделили на капремонт нижегородской школы №93
Общество

Студенты НИУ Президентской академии создали игровую зону для центра "Улыбка"

09 декабря 2025 12:37 Общество
Студенты НИУ Президентской академии создали игровую зону для центра Улыбка

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Трое студентов НИУ Президентской академии, участники IV сезона проекта "Лидеры Нижегородской области", реализовали инициативу, которая преобразила территорию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Улыбка" в Нижнем Новгороде. Благодаря усилиям Рустама Зяитова, Айгул Гулуевой и Эдварда Папазяна у детей появилось новое пространство для активного отдыха и занятий спортом.

Центр "Улыбка" помогает детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь работают отделения реабилитации, социально-правовой помощи, сопровождения семьи и другие службы, которые поддерживают детей в непростых обстоятельствах.

На реализацию идеи потребовалось 700 тысяч рублей. Финансирование удалось обеспечить при поддержке нижегородского бизнеса, благотворителей и Волонтерского центра региона.

Теперь на территории центра установлен современный воркаут-комплекс, где подростки могут тренироваться и развивать физическую форму. Для младших воспитанников оборудовали яркие горки и качели "Дружба".

Как рассказал Рустам Зяитов, идея проекта возникла не случайно: "Посещая центр с мастер-классами, мы заметили, что детям не хватает возможностей для активного отдыха. Подросткам было негде выплеснуть энергию и позаниматься спортом, а малышам — покататься с горок и покачаться. Пройти мимо этой потребности было невозможно. Так появилась идея создать на территории центра современное игровое и спортивное пространство".

В честь завершения проекта в центре прошёл праздничный день. Для детей организовали развлекательную программу с ростовыми куклами, сладкой ватой, угощениями и творческими мастер-классами.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Дети РАНХиГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных