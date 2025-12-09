Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
В ЗСНО открылась экспозиция, посвященная духовному наследию преподобного Варнавы Ветлужского

В ЗСНО открылась экспозиция, посвященная духовному наследию преподобного Варнавы Ветлужского

Фото: пресс-служба ЗСНО

8 декабря в Законодательном Собрании Нижегородской области торжественно открылась межрегиональная выставка «Наследие Варнавы Ветлужского». Экспозиция организована Городецкой епархией и является частью масштабного творческого проекта-победителя Международного конкурса «Православная инициатива – 2025».

Выставка, состоящая из двух частей, представлена более чем 60 работами живописцев. В первой собраны картины профессиональных художников - членов Союза художников России из Москвы, Нижегородской, Вологодской, Костромской областей и Чувашии. Они размышляют в своих работах о личности святого и красоте Ветлужского края.

«Когда оказываешься на Ветлуге, у Красной Горы, сразу понимаешь - это место особенное. Там человек чувствует ту самую гармонию, которую ищет душа. Не случайно преподобный Варнава избрал для своего духовного подвига именно эту землю. Она и сегодня обладает удивительной силой - вдохновляет, умиротворяет, напоминает о вечном. Многие работы, которые мы показываем на выставке, родились именно из этого чувства - из желания запечатлеть не просто вид, а то особенное состояние, которое дарит эта земля каждому», - рассказал руководитель отделения графики Нижегородского регионального отделения Союза художников России, куратор выставки Иван Ворожейкин

Вторая часть - детская. Здесь представлены рисунки школьников и воспитанников художественных студий: Нижнего Новгорода, Шарьи, Великого Устюга, Ветлуги, посёлков Красные Баки, Варнавино, Семенова, Ковернино, Шаранги и города Заволжья. Этот раздел позволяет увидеть, как современные дети воспринимают образ святого и тему духовности.

«Среди детских работ меня особенно тронула картина, на которой изображён закат над Ветлугой. В этом детском рисунке луч солнца - это не просто вечерний свет. Для меня он стал символом зари надежды, первым лучиком нового дня. Видеть, как юные художники через краски выражают свет, веру и устремлённость в будущее - словно напоминание о том, что наша земля, её история и духовное наследие продолжают жить в сердцах юного поколения», - сказал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Городецкого епархиального управления, иерей Алексей Гизатуллин.

Варнава Ветлужский - подвижник, основатель Варнавинской пустыни, священник из Великого Устюга. Он 28 лет провёл в отшельничестве на берегу реки Ветлуги, где, по преданию, мирно сосуществовал с дикими зверями. Также ему причисляют предсказания будущего заселения этих мест. Скончался Варнава Ветлужский в 1445 году, а в 1639 году был канонизирован после многочисленных чудес у его мощей.

«Проведение такой выставки в стенах регионального парламента - это знак глубокого уважения к нашему общему историческому и духовному наследию. Она объединяет профессиональных художников и детей из разных уголков страны, чьи творения говорят об одном: о непреходящей силе веры, памяти и красоты. Эта выставка - диалог между поколениями и регионами, который укрепляет нашу культурную общность», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

 

