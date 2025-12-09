Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Нижегородец Егор Мельников стал одним из победителей первого конкурса "Лучший вожатый России"

09 декабря 2025 16:06 Общество
Нижегородец Егор Мельников стал одним из победителей первого конкурса Лучший вожатый России

Фото: из личного архива Е. Мельникова

Нижегородец Егор Мельников вошел в число победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший вожатый России». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

В этом году состязание проводилось в стране впервые – его организатором выступил Российский детско-юношеский центр при поддержке Министерства просвещения РФ. На конкурс поступило в общей сложности 220 заявок: 8 — от вожатых федеральных детских центров и 212 — от наставников из 68 регионов России. Участники представляли портфолио своих достижений, видеовизитки и проходили конкурсные собеседования. По итогам 62 специалиста удостоены нагрудного знака «Лучший вожатый России».

Как отметили в Росдетцентре, почётный нагрудный знак «Лучший вожатый России» учреждён именно в Год детского отдыха в системе образования. Это высшая оценка мастерства вожатых, их преданности профессии и вклада в будущее подрастающего поколения.

«По поручению Президента России при поддержке коллег из Государственной Думы мы большое внимание уделяем обновлению инфраструктуры организаций детского отдыха и оздоровления. Но ни один детский лагерь немыслим без вожатых, таких креативных, активных ребят, как вы. Хочу вас поблагодарить за то, что прививаете детям основные ценности, помогаете формировать мировоззрение. Детский отдых – это важнейшая часть образовательного процесса. И наша ключевая задача в том, чтобы школы, детские центры и семьи существовали в едином воспитательном пространстве. Мы уделяем особое внимание созданию условий для развития личностных качеств и профессиональных компетенций вожатых и стремимся обеспечить единый и качественный подход к подготовке вожатских кадров по всей стране», – обратился к участникам конкурса министр просвещения России Сергей Кравцов.

В министерстве образования и науки Нижегородской области рассказали, что нижегородец Егор Мельников прошел профессиональный путь от вожатого до заместителя директора детского оздоровительного лагеря. Сегодня он работает секретарем межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Городецком муниципальном округе. За семь лет своей профессиональной деятельности успел поработать в детском оздоровительном лагере «Ракета» и детском санаторно-оздоровительном образовательном центре «Салют».

«Для меня работа вожатого, общение с детьми – это всегда развитие, рост и движение. Нагрудный знак, которого я был удостоен, означает, что это мое призвание!» – поделился Егор Мельников.

Торжественная церемония награждения победителей всероссийского конкурса прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых». Помимо почетных нагрудных знаков, победителям вручили сертификаты на участие в программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие» в 2026 году.

В министерстве образования и науки Нижегородской области напомнили, что в период летней оздоровительной кампании в регионе традиционно работают более 1,1 тысячи лагерей. С вожатыми и другими специалистами, занимающимися воспитанием детей, постоянно проводится работа по повышению квалификации.

Обеспечение высокого качества детского оздоровительного отдыха входит в приоритеты нового национального проекта «Молодежь и дети». Национальный проект реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных