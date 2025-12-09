Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

В Гагинском округе сдана в эксплуатацию дорога Кержемок – Шарапово, обновленная по нацпроекту

09 декабря 2025 16:07 Общество
Фото: ГУАД Нижегородской области

В Гагинском округе Нижегородской области принята в эксплуатацию после завершения ремонта автомобильная дорога Кержемок - Шарапово. Участок протяженностью 14 км обновлен в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Данная трасса имеет важное значение - она соединяет Шатковский и Гагинский округа, а также обеспечивает транспортную связь с селом Большое Болдино. По этой дороге курсируют рейсовые автобусы и спецтранспорт, включая машины скорой медицинской помощи, а также дети добираются к школе в селе Большая Арать. При этом долгие годы состояние дороги было неудовлетворительным, о чем свидетельствовали и обращения граждан.

«Этот объект - пример эффективной реализации нацпроекта на важнейшем для людей направлении. Дорога не просто отремонтирована, она сделана с запасом прочности. Мы видим ответственность подрядчиков, которые, завершив основные работы, вышли с инициативой и выполнили дополнительные объемы. Для нас принципиально важно, что жители уже почувствовали разницу! Теперь это современная, безопасная и комфортная трасса», - отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Общая стоимость работ - 258 млн рублей. Здесь было уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие повышенной прочности. Технология включала устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси для создания долговечного основания, устойчивого к высоким нагрузкам, и верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. Ширина проезжей части теперь составляет от 6-ти до 8 метров.

«Село Большая Арать - крупный населенный пункт, здесь находится школа, проживает много людей. Ремонт дороги - яркий пример комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры. Обновленная трасса обеспечит безопасное и комфортное сообщение между районами, повысит качество жизни для тысяч жителей. Они выражают огромную благодарность правительству Нижегородской области и ГУАД за оперативно выполненную работу», - сказал глава местного самоуправления Гагинского округа Павел Кондаков.

Напомним, что ремонт автомобильных дорог Нижегородской области проводится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который инициирован президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Нацпроект состоит из 12 федеральных проектов, которые направлены на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, развитие общественного пассажирского транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ГУАД Нацпроект Ремонт дорог
Главная  |  Архив  |  2025
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
