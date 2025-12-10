В Княгининском округе обновленный "Добро.Центр" открылся после масштабного ремонта Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В г. Княгинино состоялось торжественное открытие обновленного «Добро.Центра», который работает на базе Дома детского творчества и является одним из 20-ти, действующих в Нижегородской области. Средства на ремонт были выделены в рамках федеральной субсидии, которую Нижегородская область получила в 2025 году, в седьмой раз подряд став победителем Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», реализующегося в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Как победитель конкурса Нижегородская область получила 8,6 млн рублей, эти средства направлены на ремонт «Добро.Центров» в 8 муниципалитетах региона. До конца года также будут обновлены центры в Нижнем Новгороде, Сарове, Сергаче, Кстове, Дивееве, Городце, в г. Бор и два центра в Дзержинске.

«Семь лет подряд Нижегородская область подтверждает статус «Региона добрых дел», и эти федеральные средства мы направляем на конкретные, важные цели: чтобы в каждом муниципалитете у активных людей были комфортные площадки для реализации их инициатив. Для нас большая радость - видеть, как преображается пространство, где рождается добро», - рассказала генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

В Княгинине на выделенные средства в «Добро.Центре» был выполнен масштабный ремонт, полностью заменена мебель, создан современный интерьер. Теперь это комфортное и технологичное современное пространство для работы, общения и реализации общественных и добровольческих инициатив.

«Это не просто ремонт, это инвестиция в наших активных и неравнодушных людей. Теперь у волонтеров, общественных организаций и молодежи Княгининского округа есть современная площадка, где они могут собираться, генерировать идеи и воплощать в жизнь социально значимые проекты в максимально комфортных условиях», — отметила директор княгининского «Добро.Центра» Елена Чурикова.

«Добро.Центр» призван стать точкой притяжения для гражданских активистов и драйвером развития добровольческого движения на территории всего округа. Здесь будут работать добровольцы и общественные объединения, которые занимаются социальными, событийными, культурно-просветительскими проектами, а также ветераны округа.

«Открытие обновлённого «Добро.Центра» в Княгинине — это яркий пример системной работы по поддержке добровольчества в Нижегородской области. Каждый такой центр становится не просто помещением, а настоящим «сердцем» общественных инициатив. И мы рады, что благодаря федеральной поддержке современные площадки появляются в муниципалитетах нашей области», - подчеркнула министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование», «Наука и университеты». Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.

Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров», «Профессионалитет». Поддержка волонтерской деятельности предусмотрена по федеральному проекту «Мы вместе», ее цель – сделать так, чтобы работа добровольцев благодаря поддержке государства стала организованной и приносила больше пользы. В частности, предусмотрено создание центров поддержки волонтерства, проведение обучающих курсов и конкурсов.

Проекты, требующие участия волонтеров, представлены на сайте dobro.ru. Кроме того, те, кому не хватает опыта, могут пройти специальные обучающие курсы «Добро.Университет».