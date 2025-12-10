Нижегородские "АртЛуга" отмечены наградой за экологическое просвещение Общество

Фото: АНО "Природно-культурный центр "Артемовские луга""

Автономная некоммерческая организация "Природно-культурный центр "Артемовские луга"" получила признание на федеральном уровне, став лауреатом престижной экологической премии "Экопозитив-2025".

Как сообщили в пресс-службе организации, "АртЛуга" была удостоена награды в категории "Экологические общественные организации и объединения". Эта номинация охватывает проекты, направленные на развитие экологической культуры, просвещения и защиты окружающей среды.

По информации организаторов премии, в этом году на участие было подано более 330 заявок со всей страны. Конкурс нацелен на выявление и поддержку лучших экологических инициатив, реализуемых как отдельными активистами, так и целыми сообществами.

В центре "АртЛуга" подчеркнули, что для них это не только высокая оценка проделанной работы, но и стимул к дальнейшему развитию экологических программ и вовлечению местных жителей в природоохранную деятельность.

Ранее сообщалось, что нижегородский "Экоториум" победил в премии "Зелёной премии-2025".