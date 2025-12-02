Айрат Тухватуллин временно продолжит руководить Нижегородским оперным театром Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Айрат Тухватуллин продолжит исполнять обязанности директора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, Тухватуллин будет временно руководить театром на условиях совместительства. Такое решение принято на переходный период, пока министерство занимается подбором и утверждением нового руководителя учреждения.

Когда будет определена кандидатура нового директора, в нижегородском минкульте пообещали сообщить об этом отдельно.

Накануне стало известно, что Айрат Тухватуллин покинул пост директора Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина и возглавил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.