Айрат Тухватуллин временно продолжит руководить Нижегородским оперным театром

Айрат Тухватуллин продолжит исполнять обязанности директора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Как пояснили в ведомстве, Тухватуллин будет временно руководить театром на условиях совместительства. Такое решение принято на переходный период, пока министерство занимается подбором и утверждением нового руководителя учреждения.
Когда будет определена кандидатура нового директора, в нижегородском минкульте пообещали сообщить об этом отдельно.
Накануне стало известно, что Айрат Тухватуллин покинул пост директора Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина и возглавил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+