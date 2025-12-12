Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции Общество

Фото: НИУ Президентской академии

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции:

"Уважаемые коллеги, преподаватели, студенты и выпускники! Поздравляю Вас с одним из главных праздников российской государственности – Днём Конституции!

Этот праздник символизирует главный стержень нашего общества, ведь Конституция является фундаментом государства, построенного на принципах справедливости, равенства и уважения человеческого достоинства. Это первооснова демократического развития, гарант прав и свобод каждого гражданина Российской Федерации, стабильности, единства и верховенства закона в нашей стране!

Нижегородский институт управления Президентской академии стремится прививать студентам понимание высшей ценности и уважение основных конституционных принципов. Наша цель - воспитывать высококвалифицированных профессионалов, готовых, прежде всего, служить интересам нашего Отечества.

Пусть этот день станет символом единства всех граждан России, объединённых общей целью построения сильного, процветающего государства. Желаю всем вам здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности на благо нашей Родины!".