Дзержинская ТЭЦ подтвердила свою мощность

Дзержинская ТЭЦ Нижегородского филиала «Т Плюс» успешно прошла аттестационные испытания генерирующего оборудования на максимальную нагрузку. Результаты проверки подтвердили, что станция готова обеспечить бесперебойное энергоснабжение жителей города в любых условиях, в том числе в самые сильные зимние морозы.
В ходе испытаний специалисты полностью загрузили все пять паровых турбоагрегатов, газотурбинную установку и энергетические котлы станции. На максимальной мощности оборудование отработало 8 часов.
«Такие испытания проводятся раз в пять лет. Это серьёзная проверка не только надёжности генерирующего оборудования, но и профессионализма энергетиков. Сотрудники Дзержинской ТЭЦ успешно её выдержали», – отметил главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.
Дзержинская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой более половины жителей города. Установленная электрическая мощность станции составляет 565 МВт, тепловая – 1278,4 Гкал/ч.
