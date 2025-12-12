Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Дзержинская ТЭЦ подтвердила свою мощность

12 декабря 2025 13:17 Общество
Дзержинская ТЭЦ подтвердила свою мощность

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Дзержинская ТЭЦ Нижегородского филиала «Т Плюс» успешно прошла аттестационные испытания генерирующего оборудования на максимальную нагрузку. Результаты проверки подтвердили, что станция готова обеспечить бесперебойное энергоснабжение жителей города в любых условиях, в том числе в самые сильные зимние морозы.

В ходе испытаний специалисты полностью загрузили все пять паровых турбоагрегатов, газотурбинную установку и энергетические котлы станции. На максимальной мощности оборудование отработало 8 часов.

«Такие испытания проводятся раз в пять лет. Это серьёзная проверка не только надёжности генерирующего оборудования, но и профессионализма энергетиков. Сотрудники Дзержинской ТЭЦ успешно её выдержали», – отметил главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.

Дзержинская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой более половины жителей города. Установленная электрическая мощность станции составляет 565 МВт, тепловая – 1278,4 Гкал/ч.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных