Дзержинская ТЭЦ подтвердила свою мощность Общество

Фото: пресс-служба "Т Плюс"

Дзержинская ТЭЦ Нижегородского филиала «Т Плюс» успешно прошла аттестационные испытания генерирующего оборудования на максимальную нагрузку. Результаты проверки подтвердили, что станция готова обеспечить бесперебойное энергоснабжение жителей города в любых условиях, в том числе в самые сильные зимние морозы.

В ходе испытаний специалисты полностью загрузили все пять паровых турбоагрегатов, газотурбинную установку и энергетические котлы станции. На максимальной мощности оборудование отработало 8 часов.

«Такие испытания проводятся раз в пять лет. Это серьёзная проверка не только надёжности генерирующего оборудования, но и профессионализма энергетиков. Сотрудники Дзержинской ТЭЦ успешно её выдержали», – отметил главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.

Дзержинская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой более половины жителей города. Установленная электрическая мощность станции составляет 565 МВт, тепловая – 1278,4 Гкал/ч.