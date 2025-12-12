Нарколог предупредил нижегородцев о вреде конфет с алкогольной начинкой Общество

В преддверии новогодних праздников на полках магазинов вновь появляются конфеты с алкогольной начинкой, которые многие воспринимают как безобидное лакомство. Однако нарколог Виталий Холдин предупредил о возможных рисках, связанных с употреблением таких сладостей, сообщает 360.ru.

Конфеты с коньяком или другим алкогольным наполнителем часто преподносятся в качестве подарков, особенно для детей. Но Виталий Холдин отмечает, что даже небольшое количество алкоголя в этих сладостях может быть опасным для детского организма. Употребление таких конфет может вызвать у ребёнка головокружение, тошноту, боли в животе и даже рвоту.

Кроме того, алкоголь в конфетах представляет угрозу и для взрослых. Сочетание шоколада с коньяком или ликёром может негативно сказаться на работе печени и поджелудочной железы. Под воздействием алкоголя уровень глюкозы в крови может повыситься, что в долгосрочной перспективе может способствовать развитию сахарного диабета.

Нарколог также подчеркивает, что праздничный сезон сам по себе является периодом повышенной нагрузки на пищеварительную систему из-за обильных застолий. Употребление алкогольных сладостей может усугубить эту нагрузку и негативно сказаться на здоровье.

Эксперт рекомендует воздержаться от употребления конфет с алкогольной начинкой в праздничный период и выбирать более безопасные альтернативы для подарков и угощений.

