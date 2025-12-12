Автобусный маршрут № 47 хотят продлить в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде обсуждается возможность продления автобусного маршрута № 47 до самого конца улицы Академической. Как сообщили в Центре развития транспортных систем, инициатива рассматривается министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с застройщиком ООО "СЗ Мой дом Каменки".

Сейчас автобус завершает маршрут у дома № 9 по улице Академической. Однако в случае реализации проекта конечная остановка будет перенесена ближе к дому № 17. Это станет возможным после обустройства новых остановочных пунктов.

Застройщик выразил готовность самостоятельно оборудовать необходимую инфраструктуру.

11 декабря состоялось выездное совещание с участием представителей министерства транспорта, застройщика, ЦРТС и департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города. В ходе встречи был согласован список мероприятий, необходимых для ввода новых остановок в эксплуатацию.

Напомним, что с 1 декабря изменились маршруты четырех автобусов в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что власти ищут перевозчика для нижегородского автобусного маршрута №83.