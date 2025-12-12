Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2025 13:19Павел Ястребов доложил в Госдуме о запуске региональной производственной аптеки
12 декабря 2025 13:17Дзержинская ТЭЦ подтвердила свою мощность
12 декабря 2025 13:08Нарколог предупредил нижегородцев о вреде конфет с алкогольной начинкой
12 декабря 2025 12:48Автобусный маршрут № 47 хотят продлить в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 12:30Нижегородку прикрепили к поликлинике №38 после вмешательства минздрава
12 декабря 2025 11:54Метрощиту осталось преодолеть 70 метров до площади Свободы
12 декабря 2025 11:27Снежные и ветреные выходные ожидаются в Нижнем Новгороде
12 декабря 2025 10:53Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева направила поздравление с Днём Конституции
12 декабря 2025 10:23Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"
12 декабря 2025 10:12Три исторических дома в центре Нижнего Новгорода выставили на торги
Общество

Автобусный маршрут № 47 хотят продлить в Нижнем Новгороде

12 декабря 2025 12:48 Общество
Автобусный маршрут № 47 хотят продлить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде обсуждается возможность продления автобусного маршрута № 47 до самого конца улицы Академической. Как сообщили в Центре развития транспортных систем, инициатива рассматривается министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с застройщиком ООО "СЗ Мой дом Каменки".

Сейчас автобус завершает маршрут у дома № 9 по улице Академической. Однако в случае реализации проекта конечная остановка будет перенесена ближе к дому № 17. Это станет возможным после обустройства новых остановочных пунктов.

Застройщик выразил готовность самостоятельно оборудовать необходимую инфраструктуру.

11 декабря состоялось выездное совещание с участием представителей министерства транспорта, застройщика, ЦРТС и департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города. В ходе встречи был согласован список мероприятий, необходимых для ввода новых остановок в эксплуатацию.

Напомним, что с 1 декабря изменились маршруты четырех автобусов в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что власти ищут перевозчика для нижегородского автобусного маршрута №83.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы маршруты ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
10 декабря 2025 13:30ООО "Столица авто" выиграло конкурсы на три маршрута в Нижнем Новгороде
04 декабря 2025 15:36Нижегородцев просят высказаться о судьбе маршрутов №31 и Э-31
01 ноября 2025 11:35Как изменятся автобусные маршруты Нижнего Новгорода с 1 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных